Η επιστήμη και η τεχνολογία συναντώνται ξανά στον πιο ευαίσθητο τομέα: την υγεία. Μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ ανέπτυξε πρόσφατα μια καινοτόμο φορητή συσκευή με μορφή γιλέκου, που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην αποκατάσταση ατόμων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή αντιμετωπίζουν τη νευροεκφυλιστική νόσο ELA (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση). Πρόκειται για έναν ρομποτικό μηχανισμό, σχεδιασμένο να φοριέται εύκολα, ο οποίος υποστηρίζει την κίνηση των άνω άκρων και μειώνει την κόπωση που συχνά αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους ασθενείς.

Το συγκεκριμένο γιλέκο δεν είναι ένα παραδοσιακό ρομπότ με άκαμπτα μέρη, αλλά μια συσκευή που εφαρμόζει άνετα στο σώμα, παραπέμποντας περισσότερο σε ρούχο παρά σε μηχάνημα. Η τεχνολογία του βασίζεται στη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, οι οποίοι «διαβάζουν» τα μηνύματα του σώματος και καταλαβαίνουν ποια κίνηση επιθυμεί να εκτελέσει ο χρήστης. Κατόπιν, το γιλέκο ενεργοποιείται και τον υποβοηθά, μειώνοντας σημαντικά την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, το ρομποτικό σύστημα αναγνώρισε με επιτυχία την επιθυμία του χρήστη να κινήσει τον ώμο στο 94,2% των περιπτώσεων. Η συμβολή του έγινε ιδιαίτερα αισθητή όταν μετρήθηκε η δύναμη που απαιτείται για να κατεβάσει κανείς το χέρι: το γιλέκο μείωσε την αναγκαία προσπάθεια κατά 31,9% σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Αυτή η διαφορά μεταφράζεται σε λιγότερη κούραση και μεγαλύτερη άνεση για τους ασθενείς, οι οποίοι συχνά εγκαταλείπουν την προσπάθεια αποκατάστασης ακριβώς επειδή οι κινήσεις είναι επίπονες και εξουθενωτικές.

Η αξία της εφεύρεσης δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό. Η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, γνωστή και ως ELA, είναι μια ασθένεια που προκαλεί σταδιακή απώλεια κινητικών νευρώνων, οδηγώντας σε προοδευτική αδυναμία των μυών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς καθηλώνονται και εξαρτώνται πλήρως από τρίτους. Ένα βοήθημα σαν το ρομποτικό γιλέκο μπορεί να τους προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν βασικές καθημερινές κινήσεις.

Οι ερευνητές του Χάρβαρντ τονίζουν ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης με «μαλακή» ρομποτική ανοίγει έναν νέο δρόμο για το μέλλον της αποκατάστασης. Δεν πρόκειται πλέον για σκληρά και ογκώδη μηχανήματα, αλλά για φορητές συσκευές που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Η προοπτική να φορέσει κάποιος ένα απλό γιλέκο και να δει τις κινήσεις του να γίνονται πιο εύκολες, χωρίς υπερβολική προσπάθεια, είναι επαναστατική.