Το συγκεκριμένο γιλέκο δεν είναι ένα παραδοσιακό ρομπότ με άκαμπτα μέρη, αλλά μια συσκευή που εφαρμόζει άνετα στο σώμα, παραπέμποντας περισσότερο σε ρούχο παρά σε μηχάνημα. Η τεχνολογία του βασίζεται στη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, οι οποίοι «διαβάζουν» τα μηνύματα του σώματος και καταλαβαίνουν ποια κίνηση επιθυμεί να εκτελέσει ο χρήστης. Κατόπιν, το γιλέκο ενεργοποιείται και τον υποβοηθά, μειώνοντας σημαντικά την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, το ρομποτικό σύστημα αναγνώρισε με επιτυχία την επιθυμία του χρήστη να κινήσει τον ώμο στο 94,2% των περιπτώσεων. Η συμβολή του έγινε ιδιαίτερα αισθητή όταν μετρήθηκε η δύναμη που απαιτείται για να κατεβάσει κανείς το χέρι: το γιλέκο μείωσε την αναγκαία προσπάθεια κατά 31,9% σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Αυτή η διαφορά μεταφράζεται σε λιγότερη κούραση και μεγαλύτερη άνεση για τους ασθενείς, οι οποίοι συχνά εγκαταλείπουν την προσπάθεια αποκατάστασης ακριβώς επειδή οι κινήσεις είναι επίπονες και εξουθενωτικές.
Η αξία της εφεύρεσης δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό. Η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση, γνωστή και ως ELA, είναι μια ασθένεια που προκαλεί σταδιακή απώλεια κινητικών νευρώνων, οδηγώντας σε προοδευτική αδυναμία των μυών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς καθηλώνονται και εξαρτώνται πλήρως από τρίτους. Ένα βοήθημα σαν το ρομποτικό γιλέκο μπορεί να τους προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν βασικές καθημερινές κινήσεις.
Σημαντικό είναι επίσης ότι τέτοιες λύσεις μειώνουν και το βάρος στα συστήματα υγείας. Όσο περισσότεροι ασθενείς καταφέρνουν να διατηρήσουν την αυτονομία τους, τόσο λιγότερη εξάρτηση θα έχουν από συνεχή φροντίδα και φυσικοθεραπεία. Αυτό σημαίνει χαμηλότερα κόστη για τις οικογένειες και τα κράτη, αλλά κυρίως, μια καλύτερη και αξιοπρεπέστερη καθημερινότητα για τους ίδιους. Αν και η συσκευή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των δοκιμών, η επιτυχία της αφήνει υποσχέσεις για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα ενσωματώνεται φυσικά στο σώμα, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα εκεί που μέχρι χθες υπήρχαν μόνο περιορισμοί. Το ρομποτικό γιλέκο από το Χάρβαρντ δεν είναι απλώς μια καινοτομία. Είναι ένα μήνυμα πως η επιστήμη μπορεί να ξαναδώσει κίνηση, ανεξαρτησία και ποιότητα ζωής σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.