Ιστορική νίκη πέτυχε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ απέναντι στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ομοσπονδιακή δικαστής έκρινε παράνομη την απόφαση του Λευκού Οίκου να «παγώσει» περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για έρευνα.

Η δικαστής Άλισον Μπάροουζ, η οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, απέρριψε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι το «πάγωμα» ήταν απάντηση σε φαινόμενα αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση» στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

«Μια αναθεώρηση του διοικητικού αρχείου καθιστά δύσκολο να συμπεράνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από το ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν τον αντισημιτισμό ως προπέτασμα καπνού για μια στοχευμένη, ιδεολογικά υποκινούμενη επίθεση στα κορυφαία πανεπιστήμια αυτής της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην απόφασή της.

Η Μπάροουζ συνέχισε, τονίζοντας ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ έθεσαν σε κίνδυνο δεκαετίες επιστημονικής έρευνας και παραβίασαν θεμελιώδη συνταγματικά και νομικά δικαιώματα.

«Οι πράξεις τους έχουν θέσει σε κίνδυνο δεκαετίες έρευνας και την ευημερία όλων όσων θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν την έρευνα, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζουν μια περιφρόνηση για τα δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους ομοσπονδιακούς νόμους», πρόσθεσε.

Ακόμη η απόφαση του δικαστηρίου ακυρώνει την «Διάταξη Παγώματος» που είχε εκδοθεί από την προηγούμενη διοίκηση τον περασμένο Απρίλιο. Η διάταξη αυτή θα είχε δεσμεύσει σημαντικά κονδύλια για ερευνητικά προγράμματα του πανεπιστημίου και θα επέτρεπε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διακόψει κάθε μελλοντική χρηματοδότηση χωρίς τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Πηγή: CNN