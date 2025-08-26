Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να καταβάλει συνολικό διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομοσπονδιακή του χρηματοδότηση. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε το εμβληματικό πανεπιστήμιο υπήρξε «πολύ κακό».

«Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο από 500 εκατομμύρια δολάρια από το Χάρβαρντ. Μην διαπραγματευτείς, Λίντα», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Υπουργό Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε: «Ήταν πολύ κακοί. Μην διαπραγματεύεστε».

Το Χάρβαρντ έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώνεται. Μέχρι στιγμής, η επίτευξη συμφωνίας έχει αποδειχθεί ανέφικτη.

Ακόμη η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ενεργεί για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στους πανεπιστημιακούς χώρους, ειδικά εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης Ισραήλ–Χαμάς. Ωστόσο, το Χάρβαρντ είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει προσφύγει απευθείας κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο δικαστήριο, καθιστώντας το επίκεντρο μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη διαχείριση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης και την εποπτεία της πανεπιστημιούπολης.

Παράλληλα, εντός του Λευκού Οίκου εκφράζεται η άποψη ότι η πολιτική πίεση προς τα ελίτ ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Χάρβαρντ, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό πολιτικό πλεονέκτημα για τον Πρόεδρο.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται λίγο πριν από την επικείμενη απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης του πανεπιστημίου. Το Χάρβαρντ έχει ζητήσει από την περιφερειακή δικαστή Άλισον Μπάροουζ την ταχεία έκδοση απόφασης πριν από τις 3 Σεπτεμβρίου ημερομηνία-ορόσημο για την υποβολή εγγράφων που σχετίζονται με τη συνέχιση των επιχορηγήσεων.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση είχε προηγουμένως καταλήξει σε διακανονισμούς με άλλα μέλη της Ivy League, όπως το Πανεπιστήμιο Columbia και το Πανεπιστήμιο Brown.

Με πληροφορίες από CNN