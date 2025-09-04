Στροφές ανεβάζει το υπουργείο Εξωτερικών σε μια προσπάθεια να κλείσει ή να διαχειριστεί αποτελεσματικά υποθέσεις ανοιχτές – ιδανικά – εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2025.

Πρώτος διπλωματικός στόχος η επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη και η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών – σε πρώτη φάση – με την πλευρά της Τρίπολης.

Η δυτική Λιβύη, όπως έγινε γνωστό, όρισε τη διαπραγματευτική της ομάδα προκειμένου να λάβει μέρος στις τεχνικές, διερευνητικές συνομιλίες με το ελληνικό κλιμάκιο το οποίο έχει επικεφαλής την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ το μόνο που μένει πλέον να «κλειδώσει» είναι ο χρόνος έναρξης των σχετικών συνομιλιών – εν αναμονή και της πολιτικής διαδικασίας που μπορεί να επαναφέρει τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα στη διχασμένη χώρα μέσω εκλογών το συντομότερο δυνατό.

Τη Δευτέρα αναμένεται στην Αθήνα ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ και επικεφαλής του Οργανισμού Ανασυγκρότησης στην Ανατολική Λιβύη, Μπελκάσεμ Χαφτάρ, με στόχο τη συνέχιση των συνομιλιών Αθήνας – Βεγγάζης, όπως είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης αποστολής Γεραπετρίτη στη γειτονική χώρα. Τον Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, έχει καλέσει παράλληλα η Άγκυρα για διαβουλεύσεις περί τα τέλη Σεπτέμβρη, ασκώντας έμμεση πίεση στις ελληνολιβυκές σχέσεις, με την Αθήνα να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την αποτροπή της κύρωσης του ανυπόστατου και παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και από τη Βεγγάζη.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αφίκνυται στην ελληνική πρωτεύουσα ο ΥΠΕΞ της δυτικής Λιβύης προκειμένου να επισκεφθεί τον Γιώργο Γεραπετρίτη, σε συνέχεια των επαφών που είχαν στις 15 Ιουλίου στην Τρίπολη.

Κομβική ημερομηνία μεταξύ των δύο επισκέψεων η 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα ελληνικά οικόπεδα που προκηρύχθηκαν νοτίως της Κρήτης και για τα οποία είχε αντιδράσει με ρηματικές διακοινώσεις (και πιθανότατα υπό την τουρκική επιρροή) η Λιβύη εναντίον της Ελλάδας.

Εκκρεμεί πάντα η απάντηση της Ελλάδας στη ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου για τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η οποία αναμένεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα, για την Αθήνα ορόσημο για μια πρώτη απτή εξομάλυνση στην υπόθεση της Μονής Σινά αποτελεί η Νέα Υόρκη και η 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη Σεπτέμβρη, καθώς έως τότε και προτού η ελληνική αποστολή αποχωρήσει για τις ΗΠΑ υπάρχει η προσδοκία να έχει παραχθεί κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα ως προς τη λύση που διαπραγματεύονται διακρατικά Αθήνα και Κάιρο όλο το προηγούμενο διάστημα, με τους δύο ΥΠΕΞ να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία.

Στη Νέα Υόρκη, όπως προανήγγειλε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο έλληνας πρωθυπουργός πρόκειται να έχει στο διάστημα μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου μια «ουσιαστική συνάντηση» με τον τούρκο πρόεδρο, κατά την οποία έχει προεξοφληθεί πως θα τεθεί το ζήτημα της άρσης του casus belli καθώς και των τουρκικών παρεμποδίσεων αναφορικά με το πρότζεκτ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, που πλέον παίρνει νέα τροπή έπειτα από τις ανακοινώσεις Χριστοδουλίδη για έναρξη ποινικής έρευνας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για πιθανά ποινικά αδικήματα όσον αφορά το έργο.

Από το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν υπάρχει βάσιμη προσδοκία να ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα, την ώρα που άναμφίβολα η Τουρκία αξιολογεί ως «νίκη» της την εξέλιξη της ελληνοκυπριακής «κόντρας» πάνω από τα οικονομοτεχνικά ζητήματα του GSI.

Η Αθήνα θα επιχειρήσει να κάνει σαφείς στην Άγκυρα τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη τις «κόκκινες» γραμμές της και τα προαπαιτούμενά της για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα άμυνας SAFE, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει – ει δυνατόν – κλυδωνισμούς στα σχετικά «ήρεμα νερά» του Αιγαίου.

Στις 22 Σεπτεμβρίου αναμένεται και η ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για τα Θαλάσσια Πάρκα σε Ιόνιο και Νότιες Κυκλάδες ενώ θεωρείται πολύ πιθανό έως τότε να έχει διαφανεί και ο χώρος που θα τεθεί υπό θαλάσσια προστασία και στην ευαίσθητη περιοχή των Δωδεκανήσων, εκεί όπου η ελληνική πλευρά είναι πλήρως προετοιμασμένη για τις πιο έντονες τουρκικές αντιδράσεις, με βάση τα τουρκικά πάρκα που είδαν το φως της δημοσιότητας και με βάση τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» που εν πολλοίς αποτυπώνεται σε αυτά αλλά και στον τουρκικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Στη Νέα Υόρκη ο έλληνας ΥΠΕΞ είναι δεδομένο πως θα συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τους ΥΠΕΞ Κύπρου και Συρίας με φόντο την κινητικότητα που καταγράφεται στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προσπάθειες της Άγκυρας για αυξημένη επιρροή επί της Δαμασκού με πιθανό απώτερο στόχο τη σύναψη τουρκοσυριακής ΑΟΖ στη λογική του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η πρόσκληση για συνάντηση σε επίπεδο ΥΠΕΞ στο πλαίσιο του σχήματος «3+1» προς τον Μάρκο Ρούμπιο από τους ΥΠΕΞ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου δεν αναμένεται εντέλει να λάβει σάρκα και οστά στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, αλλά σε χρόνο μεταγενέστερο.

Η ΥΦΥΠΕΞ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ωστόσο, θα μεταβεί από τις 21 έως τις 26 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου θα υπάρξουν και συναντήσεις με αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις ενώ αμέσως μετά πρόκειται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Εκεί, είναι προγραμματισμένο να έχει επαφές στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενόψει της προετοιμασίας του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που θα λάβει χώρα πριν το τέλος του 2025 στην Αθήνα.

Εν αναμονή και της έγκρισης του διορισμού της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Ολομέλεια της Γερουσίας, τη δική της σημασία (για τα εκκρεμή ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο) θα έχει και η παρέμβαση του επιτετραμμένου της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, Τζόσουα Χακ, σε πάνελ με θέμα τα ενεργειακά, στη Θεσσαλονιίκη, στο συνέδριο του Economist, όπου θα συμμετέχει και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.