Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) σε δάσος στη Βρίσα της Λέσβου.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν συνολικά 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ο Δήμος και εθελοντές, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς στο δάσος ενώ δεν απειλείται κάποιος οικισμός.