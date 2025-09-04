Υπό έλεγχο τέθηκε η Φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στην περιοχή Πετράλωνα του Δήμου Οιχαλίας στη Μεσσηνία.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 43 πυροσβέστες, 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.