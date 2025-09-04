Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στην περιοχή Βρίσα της Λέσβου.

Η πυρκαγιά καίει σε δασική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα, επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.