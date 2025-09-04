Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.

Λόγω των επικίνδυνων καπνών, στις 20:04 ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας, Γιάννης Λελεγιάννης απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο επισημαίνοντας ότι «εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ορμύλια, παρακαλείστε να προστατέψετε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά κλπ. καθώς καίγονται πλαστικά».

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025