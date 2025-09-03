Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την πιθανή αποστολή μελών της Εθνοφρουράς και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Νέα Ορλεάνη, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περιορισμό της εγκληματικότητας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχων μέτρων που ελήφθησαν πρόσφατα στην Ουάσινγκτον.

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης της παρουσίας ομοσπονδιακών δυνάμεων και σε άλλες πόλεις, όπως το Σικάγο και τη Νέα Ορλεάνη: «Ενδεχομένως στη Λουιζιάνα, όπου η Νέα Ορλεάνη έχει πρόβλημα εγκληματικότητας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «θα το διευθετήσουμε σε περίπου δύο εβδομάδες».

Διεύρυνση της πολιτικής στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις

Ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Βαλτιμόρη, τονίζοντας πως η εγκληματικότητα έχει φτάσει σε «επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί». Εξήγησε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις και εκεί, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα: «Εάν επέμβουμε στη Βαλτιμόρη, μπορούμε να το διευθετήσουμε πολύ σύντομα, επίσης… Νομίζω πως περιμένουμε μέχρι να μας ζητηθεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική Τραμπ για την ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων δεν περιορίζεται στη Νέα Ορλεάνη. Ήδη μετά τις επιχειρήσεις σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει την πρόθεσή του για παρεμβάσεις και σε άλλες μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς. Κύριο επιχείρημα είναι η ανάγκη αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, αν και οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως υπάρχει ήδη μείωση στις ανθρωποκτονίες, την ένοπλη βία και τις διαρρήξεις.