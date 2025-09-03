Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κανένα επεισόδιο ή δραστηριότητα αλιείας από τουρκικά σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Όπως τόνισε, «είμαστε μια κυβέρνηση που, αντί για μεγάλα λόγια και πατριωτικές κορώνες, με πράξεις και συμφωνίες ενισχύει την Ελλάδα, χωρίς να αμφισβητείται ποτέ η κυριαρχία της». Επεσήμανε ότι η χώρα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και επιδεικνύει διαρκώς τη βούληση να προστατεύει τα σύνορά της όποτε αυτό απαιτείται.

Σε ερώτηση για τις μεταναστευτικές ροές και τη φύλαξη των συνόρων, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε χαρακτηριστικά ότι «μόλις το 2016 η Ελλάδα αντιμετώπισε 875.000 αφίξεις σε έναν χρόνο». Πλέον, πρόσθεσε, οι ροές έχουν υποχωρήσει έως και 80%, με τον πιο «δύσκολο» μήνα οι αφίξεις να μην ξεπερνούν τις 3.600. Ειδικά για την Κρήτη, οι αριθμοί έχουν περιοριστεί αισθητά, δείχνοντας, όπως τόνισε, πως η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη θωράκιση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι παραβιάσεις στα σύνορα έχουν μειωθεί δραστικά –«σε σημείο οριακού εκμηδενισμού»– κάτι που, όπως ανέφερε, οφείλεται στη συνεχή επαγρύπνηση των αρμόδιων οργάνων.

Εξωτερική Πολιτική: Από τη διαχείριση κρίσεων σε κρίσιμες διπλωματικές κινήσεις

Επιχειρώντας να σκιαγραφήσει το αποτύπωμα της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως πράξεις όπως η σύναψη συμφωνιών ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία και η επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο συνιστούν ιστορικά βήματα. «Καμία άλλη κυβέρνηση δεν κατάφερε τέτοιες τομές, ιδιαίτερα σε έξι χρόνια δύσκολων διεθνών κρίσεων», υπογράμμισε. Επίσης, αναφέρθηκε στη στάση της χώρας έναντι στη ρητορική της Τουρκίας – όπως το casus belli – τονίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις θέσεις της και δεν διαπραγματεύεται τις κόκκινες γραμμές της.

Η συνέχιση των διπλωματικών επαφών με τη γείτονα αφορά, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, όχι υποχωρήσεις αλλά ουσιαστικά κέρδη. Εξάλλου, όπως είπε, «το να ακούγεται η αλήθεια και να δίνονται οι σωστές απαντήσεις σε κάθε ανιστόρητη δήλωση για το Αιγαίο ή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι στοιχείο υπευθυνότητας».

Μεγάλα έργα υποδομής και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο

Αναφορικά με το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, ο εκπρόσωπος ανέδειξε τη σημασία του εγχειρήματος για την Ευρώπη και τη Μεγαλόνησο, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Έλληνα φορολογούμενο.

Κρατική διαφάνεια και αυστηροποίηση ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός: «Παίρνουμε πίσω τα κλεμμένα με δημεύσεις περιουσιών και οι επιδοτήσεις επιστρέφουν στους αληθινούς παραγωγούς». Παραδέχθηκε ότι για μεγάλο διάστημα υπήρξαν καθυστερήσεις, ενώ σημείωσε πως ήδη 5.200 ΑΦΜ έχουν δοθεί για ενδελεχή έλεγχο και δεκάδες χιλιάδες ΑΦΜ έχουν αποκλειστεί από πληρωμές. Τόνισε πως η πληγή στην αγροτική οικονομία ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ σε βάθος 30 ετών, ωστόσο για πρώτη φορά γίνονται κινήσεις που έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Εκτενέστερα, εξήγησε πως η αυστηρή στάση απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς επεκτάθηκε όχι μόνο στις αγροτικές ενισχύσεις αλλά συνολικά στη δημόσια διοίκηση, με παρεμβάσεις σε κυκλώματα, φυλακές, εφορίες, πανεπιστήμια, ακόμα και στον χώρο των αθλητικών γηπέδων, σημειώνοντας πως «είναι η πρώτη χρονιά χωρίς κατάληψη στα πανεπιστήμια».

Βάζοντας σε σωστή προοπτική το δίλημμα μεταξύ δίκαιης τιμωρίας και στήριξης των δικαιούχων, σημείωσε: «Πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην απόδοση ευθυνών και στη συνέχιση της καταβολής των επιδοτήσεων στους πραγματικά δικαιούχους».

Οικονομική πολιτική – ΔΕΘ και στήριξη της μεσαίας τάξης

Αναφορικά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως θα αφορούν όλους τους πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στη στήριξη της μεσαίας τάξης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και πως τα μέτρα δεν θα έχουν εξαιρέσεις, απαντώντας εμμέσως στην αντιπολίτευση για τα αιτήματα περί «13ου μισθού».

Επίσης, επανέλαβε τη βασική διαφορά με τους πολιτικούς αντιπάλους, που, όπως υποστήριξε, «όσα εξαγγέλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα υλοποιεί», κάτι που δεν συνέβαινε παραδοσιακά από το βήμα της Θεσσαλονίκης.

Απαντήσεις για Τσίπρα και Καμμένο

Κλείνοντας, απαντώντας σε ερωτήματα για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πάνο Καμμένο, ο κ. Μαρινάκης παρέμεινε στο επίκεντρο της κυβερνητικής λογοδοσίας, επισημαίνοντας πως το πραγματικό μέτρο σύγκρισης δεν είναι τα πρόσωπα του παρελθόντος, αλλά η υλοποίηση των δεσμεύσεων και η βελτίωση της ζωής των πολιτών. «Θα κριθούμε από το έργο μας στην οικονομία, την υγεία, την παιδεία», κατέληξε χαρακτηριστικά.