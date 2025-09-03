Δύο 27χρονους Έλληνες συνέλαβε η αστυνομία για τη δολοφονία ενός 47χρονου Αλβανού στην οδό Μιχαήλ Βόδα στο κέντρο της Αθήνας στις 18 Αυγούστου.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν, φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις με κλοπές πορτοφολιών, παρόμοιες με τις οποίες εμπλεκόταν και το θύμα. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, η δολοφονία συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εμπόριο ναρκωτικών.

Μάλιστα, την εντολή για την εκτέλεση του 47χρονου Αλβανού φαίνεται πως έχει δώσει άτομο που βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές.

Πήρε 15.000 ευρώ

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης της δολοφονίας, που είχε πλησιάσει το θύμα με μηχανή, ανέλαβε να δολοφονήσει τον 47χρονο έναντι ποσού 15.000 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, δεν γνώριζε το πρόσωπο που είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του 47χρονου Αλβανού, αλλά ούτε και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Ο 47χρονος είχε απασχολήσει την Ελληνική Αστυνομία για κλοπές και διακίνηση ναρκωτικών. Είχε βρεθεί θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο το βράδυ της Δευτέρας 18/8 επί της Μιχαήλ Βόδα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η δολοφονία του έγινε 100 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα και η σορός έφερε τραύμα στο κεφάλι.