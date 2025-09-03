Η εποπτεία με βάση τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Services Act –DSA) και η πιθανή επιβολή προστίμων σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εξακολουθούν αποτελούν κύριο σημείο τριβής των Βρυξελλών με την Ουάσιγκτον στην προσπάθεια να οριστικοποιηθεί μια συνολική εμπορική συμφωνία.

Οι Big Tech, όπως ονομάζονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ, από τη Google, τη Microsoft και την Apple μέχρι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως η Meta (Facebook) και η X, βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων και των συζητήσεων. Ειδικά καθώς παραμένουν ανοικτές υποθέσεις, όπως αυτή της Κομισιόν απέναντι στην Χ του Ίλον Μασκ η οποία κινδυνεύει με μεγάλο πρόστιμο για φερόμενες παραβιάσεις του DSA.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου φορέα επιβολής κανόνων στις εταιρείες τεχνολογίας βρίσκεται ενώπιον κρίσιμης καμπής, καθώς οι Βρυξέλλες πλησιάζουν σε πολυαναμενόμενη προθεσμία για να αποφασίσουν εάν θα επιβάλουν μεγάλο πρόστιμο στο Χ του Έλον Μασκ για παραβίαση του Νόμου του 2022 περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, σχολίαζαν σχετικά οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Ο γεωπολιτικός αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι τεράστιος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγε να κάνει παραχωρήσεις στους κανονισμούς της για τις ψηφιακές εταιρείες και τεχνολογίες κατά την πρόσφατη διαπραγμάτευση της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως οι κανόνες αυτοί του DSA έχουν γίνει σημαντικό σημείο τριβής για τον πρόεδρο Τραμπ και τους μεγάλους υποστηρικτές του από το χώρο της τεχνολογίας. Η εμπορική συμφωνία, η οποία δεν έχει οριστικοποιηθεί, θα μπορούσε τώρα να εξαρτηθεί από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις επιβολής προστίμων ή άλλων κυρώσεων στις Big Tech, σχολιαζόταν.

Οι νέες απειλές Τραμπ

Η πρόοδος στο εμπόριο δεν έχει μειώσει τις εντάσεις. Ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα με νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές κατά των χωρών που επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Η ανάρτηση του προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα την Ευρώπη, αλλά η αναφορά του στη «Νομοθεσία Ψηφιακών Υπηρεσιών και σε Κανονισμούς Ψηφιακών Αγορών», όπως έγραψε, υποδηλώνει ότι οι στόχοι του περιλαμβάνουν τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών και τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών, τον πρόσφατο αντιμονοπωλιακό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι νόμοι «σχεδιάστηκαν για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας», δίνοντας το στίγμα της οπτικής του.

Η Κομισιόν έχει αρνηθεί ότι οι σχετικοί νόμοι εισάγουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας στην ΕΕ και επέμεινε ότι η Ένωση έχει το δικαίωμα να εποπτεύει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά της.

Το ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε το 2024 ότι η X είχε παραβιάσει τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών επιτρέποντας σε χρήστες της να παρουσιάζουν άλλη ταυτότητα από την πραγματική. Επίσης κατηγόρησε την Χ ότι δεν τηρούσε τις απαιτήσεις του νόμου περί διαφάνειας. Η Κομισιόν αναμενόταν να επιβάλει πρόστιμο το καλοκαίρι, αλλά η κίνηση αυτή φέρεται να πήρε παράταση λόγω των συνομιλιών εκείνη την περίοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους δασμούς.