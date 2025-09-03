Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις προτάσεις που υπέβαλε στο Συμβούλιο για την υπογραφή και τη σύναψη της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur (EMPA) και της Εκσυγχρονισμένης Παγκόσμιας Συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού (MGA).

«Αυτές οι ιστορικές συμφωνίες αποτελούν κρίσιμο μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών με ομοϊδεάτες εταίρους σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με την Κομισιόν.

Τα νέα δεδομένα και τα οφέλη

Οι νέες εμπορικές συνεργασίες που παρουσιάστηκαν σήμερα από την Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και τον Μάρος Σέφτσοβιτς, Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου, στοχεύουν όπως ειπώθηκε «εμπορικά και κοινωνικά, να δημιουργήσουν εξαγωγικές ευκαιρίες αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να στηρίξουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, καθώς και να προωθήσουν τα συμφέροντα και τις αξίες της ΕΕ». Την ίδια ώρα, οι συμφωνίες αυτές, σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας συνδέουν στενότερα την ΕΕ «με στρατηγικά σημαντικούς εταίρους, προσφέροντας μια κοινή πλατφόρμα για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες» σύμφωνα με τον Επίτροπο.

Συμφωνία EE – Mercosur

Αύξηση ετήσιων εξαγωγών έως 39%

Η Συμφωνία με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς σε μια περιοχή όπου οι περισσότερες άλλες χώρες αντιμετωπίζουν υψηλούς δασμούς και άλλα εμπόδια στο εμπόριο, σύμφωνα με τον Επίτροπο Εμπορίου. Εκτιμάται ότι η συμφωνία μπορεί να αυξήσει τις ετήσιες εξαγωγές της ΕΕ προς της Mercosur έως και κατά 39% (δηλαδή 49 δις. ευρώ), υποστηρίζοντας περισσότερες από 440 χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα μειώσει τους συχνά απαγορευτικούς δασμούς σε αυτές τις χώρες, για εξαγωγές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων βασικών βιομηχανικών προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα (που επί του παρόντος επιβαρύνονται με 35%), τα μηχανήματα (14-20%) και τα φαρμακευτικά προϊόντα (έως 14%).

Οι εξαγωγές τροφίμων και οι δικλείδες ασφαλείας

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ προς της Mercosur αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν κατά 50%, καθώς η συμφωνία μειώνει τους υψηλούς δασμούς σε βασικά προϊόντα της ΕΕ, ιδίως το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά (έως και 35%), τη σοκολάτα (20%) και το ελαιόλαδο (10%). Η συμφωνία θα στηρίξει επίσης την ανάπτυξη των εξαγωγών παραδοσιακών, υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ. Επιπλέον, θα βάλει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό από προϊόντα της Mercosur που μιμούνται αυθεντικά ευρωπαϊκά προϊόντα, προστατεύοντας 344 ευρωπαϊκές Γεωγραφικές Ενδείξεις.

Η Επιτροπή προτείνει η συμφωνία αυτή να συνοδεύεται με μια νομική πράξη, με διμερείς δικλίδες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσει ευαίσθητες πτυχές του αγροτικού τομέα της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, πρώτον, περιορίζει τις προτιμησιακές εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων από τη συμφωνία Mercosur σε ένα μικρό ποσοστό της παραγωγής της ΕΕ (για παράδειγμα, 1,5% για το βοδινό κρέας και 1,3% για τα πουλερικά). Δεύτερον, θεσπίζει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας που προστατεύουν τα ευαίσθητα ευρωπαϊκά προϊόντα από οποιαδήποτε επιβλαβή αύξηση εισαγωγών. Η νομική συμφωνία, που θα συζητηθεί με τις χώρες της Mercosur, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ θα αποκομίσουν άμεσα τα οφέλη από τους χαμηλότερους δασμούς και τα χαμηλότερα κόστη, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Στον αγροδιατροφικό τομέα, η Επιτροπή θα προχωρήσει με μια σειρά συνοδευτικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων βημάτων προς πιθανή εναρμόνιση των προδιαγραφών παραγωγής όσον αφορά τα φυτοφάρμακα και την καλή μεταχείριση των ζώων που ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα, τονίζοντας ότι «τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ – είτε παράγονται εντός της Ένωσης είτε εισάγονται».

Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό η Επιτροπή, η πρόταση για τη Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2027 περιλαμβάνει έναν διασφαλισμένο προϋπολογισμό τουλάχιστον Euro300 δις, ευρώ για στήριξη του εισοδήματος, εξασφαλίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ισχυρή και σταθερή οικονομική ενίσχυση. Η Επιτροπή εισάγει επίσης το νέο «Δίκτυ Ασφαλείας Ενότητας» για μέτρα κρίσης, με συνολική χρηματοδοτική ικανότητα 6,3 δις. ευρώ, διπλασιάζοντας το τρέχον αποθεματικό για τον γεωργικό τομέα.

Εμπορική συμφωνία ΕΕ – Μεξικό

Η αρχική εμπορική συμφωνία ΕΕ – Μεξικό χρονολογείται από το 2000 και σύμφωνα με την Κομισιόν, κάθε χρόνο, η ΕΕ εξάγει αγαθά και υπηρεσίες αξίας άνω των 70 δις. ευρώ στο Μεξικό. Η νέα συμφωνία, «στοχεύει στην περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη καθώς το Μεξικό είναι καθαρά εισαγωγική χώρα στον τομέα των τροφίμων, γεγονός που καθιστά τη συμφωνία ιδιαίτερα επωφελή για τους ευρωπαίους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων».

Τι προβλέπει

Η εκσυγχρονισμένη συμφωνία ΕΕ-Μεξικού θα καταργήσει τους εναπομείναντες απαγορευτικούς δασμούς στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ, όπως το τυρί, τα πουλερικά, το χοιρινό κρέας, τα ζυμαρικά, τα μήλα, οι μαρμελάδες, καθώς και τη σοκολάτα και το κρασί. Η κατάργηση αυτών των δασμών που φτάνουν σήμερα έως και το 100% σε ορισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα και θα τα καταστήσει πολύ πιο ανταγωνιστικά στο Μεξικό. Επιπλέον, απλουστευμένες διαδικασίες θα κάνουν την πώληση αυτών των προϊόντων στη μεξικανική αγορά ταχύτερη και φθηνότερη για τους εξαγωγείς. Η συμφωνία επεκτείνει επίσης την προστασία από απομιμήσεις, με γεωγραφικές ενδείξεις, σε 568 εμβληματικά προϊόντα.

Η εκσυγχρονισμένη συμφωνία θα εξασφαλίσει επίσης κρίσιμη πρόσβαση σε σημαντικές πρώτες ύλες, κάτι που θα ωφελήσει στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς στην Ευρώπη. Το Μεξικό αποτελεί βασικό προμηθευτή συγκεκριμένων υλικών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χημικές εργασίες, φαρμακευτικά και καλλυντικά, αλλά και μπαταρίες.

Τα επόμενα βήματα

Οι συμφωνίες απαιτούν ξεχωριστή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξεχωριστή επικύρωση από τα κράτη μέλη πριν τεθούν σε ισχύ. Επιπλέον, οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν δύο παράλληλα νομικά έγγραφα για καθεμία συμφωνία, που θα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.