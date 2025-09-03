Η Delta Air Lines χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον καθορισμό των τιμών των εισιτηρίων, μια πρακτική που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Παρά ταύτα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σχετικά με το πώς η αεροπορική εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνολογία και τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Good Morning America, η Delta ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα τριμήνου ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) για τον καθορισμό τιμών. Η εταιρεία ήδη τη χρησιμοποιεί για κάποιες εγχώριες πτήσεις και ελπίζει να καλύψει περίπου το 20% του δικτύου της μέχρι το τέλος του έτους.

Μετά την ανακοίνωση, τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές, οι Ruben Gallego (D-Ariz.), Richard Blumenthal (D-Conn.) και Mark Warner (D-Va.), απέστειλαν επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Delta, Ed Bastian, εκφράζοντας ανησυχίες ότι το νέο μοντέλο τιμολόγησης θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα ιδιωτικότητας, «να μειώσει τα κίνητρα για βελτίωση της εξυπηρέτησης» και να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές «σε μια περίοδο όπου οι αμερικανικές οικογένειες ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος».

Η Delta απάντησε με ανοικτή επιστολή, τονίζοντας ότι «κανένα προϊόν τιμολόγησης που έχει χρησιμοποιήσει ή δοκιμάζει η Delta δεν στοχεύει σε πελάτες με εξατομικευμένες τιμές βάσει προσωπικών δεδομένων» και ότι η εταιρεία εφαρμόζει «μηδενική ανοχή σε διακριτική ή εκμεταλλευτική τιμολόγηση».

Παρά τις διαβεβαιώσεις, παραμένουν πολλά ερωτήματα για το τι θα σημαίνει η γενετική τεχνητή νοημοσύνη για τους επιβάτες. Όπως εξηγεί η Katy Nastro, ειδικός ταξιδιών για το Going, στο Travel + Leisure: «Εδώ τα πράγματα γίνονται θολά και έχουν προκαλέσει τις μεγαλύτερες ανησυχίες τόσο από νομοθέτες όσο και από καταναλωτές».

Αυτά είναι όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τη Delta και το νέο μοντέλο τιμολόγησης.

Οι αλλαγές στις τιμές της Delta δεν θα γίνουν αμέσως

Η Delta συνεργάζεται με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Fetcherr για την ανάπτυξη του νέου συστήματος τιμολόγησης, αλλά η Nastro δήλωσε ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνο. Ακόμα και όταν οι τιμές προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα τεχνολογία, ενδέχεται να μην προκληθεί μεγάλη διακύμανση στις τιμές.

«Αυτό που έχουν εκφράσει τόσο η Delta όσο και η Fetcherr είναι ότι η τεχνολογία τιμολόγησης με τεχνητή νοημοσύνη θα μοιάζει περισσότερο με έναν σούπερ αναλυτή που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη ζήτηση της αγοράς και τη διαχείριση των εσόδων, αλλά και εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση, όπως το οικονομικό κλίμα, τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα θέσεων, τις αλλαγές στο πρόγραμμα και άλλα, σε πραγματικό χρόνο και με εξαιρετική ταχύτητα», είπε.

Αλλά αυτό μπορεί να μην μεταφραστεί αυτόματα σε δραματικά υψηλότερες τιμές. Αυτό συμβαίνει επειδή η Delta δεν μπορεί να αυξήσει τις τιμές πολύ περισσότερο από άλλες αεροπορικές εταιρείες, καθώς, σε κάποιο σημείο, ακόμη και οι πιο πιστοί πελάτες της Delta θα αναζητήσουν αλλού.

«Με τον ίδιο τρόπο που η αγαπημένη σας αλυσίδα fast-food δεν μπορεί να χρεώσει 50% περισσότερο από τον γείτονά της με παρόμοιο μπέργκερ, επειδή οι πεινασμένοι πελάτες θα πάνε αλλού, η ίδια λογική ισχύει και για τις αεροπορικές εταιρείες», είπε η Nastro.

Το μοντέλο τιμολόγησης με AI μπορεί να σημαίνει επιπλέον χρεώσεις αργότερα

Όλοι έχουμε δελεαστεί από τις χαμηλές τιμές όταν προσπαθούμε να κλείσουμε μια πτήση, μόνο για να ανακαλύψουμε επιπλέον χρεώσεις κατά τη διαδικασία κράτησης. Η Nastro είπε ότι η AI μπορεί να κάνει τις αεροπορικές εταιρείες ακόμα καλύτερες σε αυτό.

«Σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμών, οι επιβάτες θα αγοράσουν αλλού», είπε. «Αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη, η Delta στοιχηματίζει ότι μπορεί να γίνει πραγματικά καλή στο να… κρατά τους επιβάτες στο οικοσύστημα αγορών της, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τους προσελκύσει με χαμηλότερες τιμές στην αρχή. Σκεφτείτε το, ακόμα και αν τους προσφέρει χαμηλότερες βασικές τιμές, έχει περισσότερες ευκαιρίες να σας πουλήσει επιπλέον υπηρεσίες με διάφορους τρόπους».

Θα υιοθετήσουν περισσότερες αεροπορικές εταιρείες μοντέλα τιμολόγησης με τεχνητή νοημοσύνη;

Θα υιοθετήσουν περισσότερες αεροπορικές εταιρείες μοντέλα τιμολόγησης με τεχνητή νοημοσύνη;

Η Delta δεν είναι η μόνη που συνεργάζεται με την Fetcherr. Στην πραγματικότητα, η Nastro δήλωσε ότι αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν συνάψει συνεργασία με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των Virgin Atlantic και Viva Aerobus από το Μεξικό. «Όσον αφορά τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε έναν αγώνα εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης, προσπαθώντας να βρουν την καλύτερη προσαρμογή που θα τους δώσει ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «η επόμενη γενιά στην τιμολόγηση».

«Η εξατομίκευση των τιμών είναι κάτι που οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να επιτύχουν εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε η Nastro. «Να χρεώνουν περισσότερο τους καταναλωτές που είναι πρόθυμοι ή μπορούν να πληρώσουν περισσότερο, ενώ να χρεώνουν λιγότερο εκείνους που είναι ευαίσθητοι στην τιμή».

Πώς η τεχνική νοημοσύνη επηρεάζει τις προσφορές των αεροπορικών

Η Nastro είπε ότι ο κλάδος βρίσκεται επί του παρόντος σε περίοδο αναμονής, αλλά πρόσθεσε ότι οι περισσότερες τιμές δεν επηρεάζονται από τα μοντέλα τιμολόγησης με τεχνητή νοημοσύνη. «Οι καταναλωτές έχουν την ελεύθερη βούληση να επιλέξουν με ποια αεροπορική εταιρεία θα ταξιδέψουν και δεν υιοθετούν όλες οι αεροπορικές εταιρείες αυτή την πρακτική», είπε. «Η American Airlines, για παράδειγμα, εξέφρασε δημοσίως τις ανησυχίες της σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δυναμική τιμολόγηση των ναύλων, αναφέροντας ότι θα «υπονομεύσει την εμπιστοσύνη».

Ωστόσο, οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να κάνουν πολλά για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους στο διαδίκτυο και να προστατευθούν από την υπερτίμηση των τιμών, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια συμπεριφορά επηρεάζει την τιμολόγηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Επειδή αυτό είναι ακόμα πολύ νέο και αφορά ένα μικρό ποσοστό των αναγραφόμενων ναύλων, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν η τεχνητή νοημοσύνη τιμολογεί δυναμικά την πτήση που σκέφτεστε να αγοράσετε», είπε η Nasto. «Κάποιοι μπορεί να επιλέξουν να αγοράζουν περισσότερο από διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία ή να χρησιμοποιούν VPN (αν και δεν έχουμε ακούσει για αυτή την αλλαγή), αλλά προς το παρόν, τα πράγματα συνεχίζουν ως συνήθως μέχρι να δούμε αυτή την πρακτική να υιοθετείται ευρύτερα».