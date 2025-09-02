Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας μίας καταστροφικής κατολίσθησης που καταπλάκωσε ολόκληρο χωριό στα όρη Μάρα, στην περιοχή Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν, αφήνοντας πίσω μόλις έναν επιζήσαντα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος-Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν (SLM/A).

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, όταν ύστερα από συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, σημειώθηκε η μαζική κατολίσθηση. Σύμφωνα με την οργάνωση, της οποίας ηγείται ο Αμπντελουαχίντ Μοχάμεντ Νουρ, τα ακραία καιρικά φαινόμενα ευνόησαν την καταστροφή, παρασύροντας ολόκληρη την κοινότητα στη συμφορά.

Το SLM/A, που διοικεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής Νταρφούρ, κάλεσε τον ΟΗΕ καθώς και διεθνείς οργανώσεις αρωγής να συνδράμουν άμεσα στην ανεύρεση και ανάσυρση των πτωμάτων των θυμάτων — ανδρών, γυναικών και παιδιών. Όπως επισημαίνει το κίνημα, το χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς», χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος ζωής πέρα από έναν επιζώντα.

Νέες Προσφυγικές Ροές και Ελλείψεις στην Περιοχή

Πολλά από τα θύματα είχαν αναζητήσει καταφύγιο στα ορεινά του Μάρα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τον παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών δυναμεων των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), ο οποίος συνεχίζει να μαίνεται αδιάκοπα από τον Απρίλιο του 2023. Παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, αρκετοί εκτοπισμένοι αποφάσισαν να παραμείνουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτεθειμένοι στη μανία της φύσης και την τραγωδία.

Η Χειρότερη Ανθρωπιστική Κρίση του Κόσμου

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν, που διαρκεί ήδη για τρίτο συνεχόμενο έτος, έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες – εάν όχι εκατοντάδες – χιλιάδες ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί βίαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση στη χώρα ως «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», με περισσότερο από τον μισό πληθυσμό της να αντιμετωπίζει οξεία επισιτιστική κρίση. Το επίκεντρο των εχθροπραξιών μεταφέρεται πλέον στην περικυκλωμένη πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, την Ελ Φάσερ, όπου οι ΔΤΥ εντείνουν τις επιθέσεις τους με στόχο την κατάληψή της.