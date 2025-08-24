Τουλάχιστον 158 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της επιδημίας χολέρας που μαίνεται από τα τέλη Μαΐου στην πολιτεία του Νότιου Νταρφούρ στο Νότιοδυτικό Σουδάν, όπως γνωστοποιούν τοπικές υγειονομικές αρχές. Η χώρα δίνει μάχη επιβίωσης, καθώς βρίσκεται ήδη σε πολυαίμακτο εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια και βιώνει πλέον κατάσταση λιμού.

Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF) είχε προειδοποιήσει από τα μέσα Ιουνίου πως το Σουδάν αντιμετωπίζει «τη χειρότερη επιδημία χολέρας που έχει βιώσει εδώ και χρόνια».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας του Νότιου Νταρφούρ έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων, με 2.880 συνολικά και 158 θανάτους, από την εμφάνιση του πρώτου περιστατικού στα τέλη Μαΐου. Μόνο την Παρασκευή καταγράφηκαν 42 νέα περιστατικά και δύο ακόμη απώλειες.

Συναγερμός για την εξάπλωση της χολέρας

Η χολέρα είναι μία βαριά λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος που μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού ή απορριμμάτων που φέρουν το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετό, μυϊκές κράμπες και γρήγορη αφυδάτωση, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες εάν δεν χορηγηθεί άμεση θεραπεία και ενυδάτωση. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μικρά παιδιά.

Από το 2021 καταγράφεται παγκόσμια αύξηση και γεωγραφική εξάπλωση των επιδημιών χολέρας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των υγειονομικών αρχών.

Καταρρέει το σύστημα υγείας του Σουδάν

Ο πόλεμος που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ του τακτικού στρατού και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει καταστρέψει το ήδη ευάλωτο σύστημα υγείας της χώρας. Η παροχή ιατρικής φροντίδας είναι πλέον σχεδόν ανέφικτη σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), από το καλοκαίρι του 2024 έχουν καταγραφεί περίπου 100.000 κρούσματα χολέρας στο Σουδάν, ενώ η UNICEF αναφέρει πάνω από 2.400 θανάτους το ίδιο διάστημα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση στο Νταρφούρ

Η κρίση είναι οξυμένη στο Νταρφούρ, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν επιπλέον ελλείψεις βασικών αγαθών —όπως πόσιμο νερό και υποδομές υγιεινής— και αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Πάνω από το 50% των θανάτων από χολέρα στην περιοχή έχουν εντοπιστεί στο Νότιο Σουδάν, όπως επισήμανε ο ΠΟΥ.

Ο εμφύλιος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, προσθέτοντας μία ακόμη διάσταση στην ανθρωπιστική κρίση που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη παγκοσμίως».

Η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν είναι πλέον σχεδόν αδύνατη λόγω της συνεχιζόμενης βίας. Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες —συμπεριλαμβανομένων συμμάχων των αντιμαχόμενων πλευρών— έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας να επιτραπούν «ανθρωπιστικές παύσεις» για τη διευκόλυνση της βοήθειας, προειδοποιώντας πως η κατάσταση «συνεχίζει να επιδεινώνεται».