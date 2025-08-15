Το Νότιο Σουδάν και το Ισραήλ συζητούν μια συμφωνία για την επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από την εμπόλεμη Γάζα στο ταραγμένο αφρικανικό κράτος, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters – ένα σχέδιο που απορρίφθηκε γρήγορα ως απαράδεκτο από τους Παλαιστίνιους ηγέτες.

Οι πηγές, που έχουν γνώση του θέματος αλλά μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπαν ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι συνομιλίες μεταξύ Νότιου Σουδάν και Ισραήλ συνεχίζονται. Το σχέδιο, αν προχωρήσει, θα προέβλεπε τη μετακίνηση ανθρώπων από έναν θύλακα που έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ, σε ένα έθνος στην καρδιά της Αφρικής που πλήττεται από χρόνια πολιτικής και εθνοτικής βίας.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι σκοπεύει να επεκτείνει τον στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα και αυτή την εβδομάδα επανέλαβε τις υποδείξεις ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να φύγουν από την περιοχή οικειοθελώς. Άραβες και παγκόσμιοι ηγέτες έχουν απορρίψει την ιδέα μετακίνησης του πληθυσμού της Γάζας σε άλλη χώρα. Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με μια νέα «Νάκμπα» (καταστροφή), όταν εκατοντάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να φύγουν ή εκδιώχθηκαν κατά τον Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948.

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι το ενδεχόμενο επανεγκατάστασης Παλαιστινίων στο Νότιο Σουδάν τέθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων μεταξύ Ισραηλινών αξιωματούχων και του Υπουργού Εξωτερικών του Νοτίου Σουδάν, Μάντεϊ Σεμάγια Κούμπα, όταν επισκέφθηκε το Ισραήλ τον περασμένο μήνα. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται να αντικρούει την επίσημη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών του Νοτίου Σουδάν, το οποίο την Τετάρτη χαρακτήρισε τις προηγούμενες αναφορές για το σχέδιο «αβάσιμες».

Το υπουργείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει τις δηλώσεις των πηγών την Παρασκευή. Η είδηση για τις συνομιλίες αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Associated Press την Τρίτη, επικαλούμενο έξι άτομα με γνώση του θέματος. Ο Ουασέλ Αμπού Γιούσεφ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), δήλωσε ότι η παλαιστινιακή ηγεσία και ο λαός «απορρίπτουν οποιοδήποτε σχέδιο ή ιδέα μετακίνησης οποιουδήποτε από τον λαό μας στο Νότιο Σουδάν ή οπουδήποτε αλλού».

Η δήλωσή του συντάσσεται με τη δήλωση του γραφείου του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς την Πέμπτη. Η Χαμάς, που μάχεται το Ισραήλ στη Γάζα, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Η Ισραηλινή Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών Σαρέν Χάσκελ, που επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα την πρωτεύουσα του Νοτίου Σουδάν, Τζούμπα, δήλωσε στο Reuters ότι οι συζητήσεις δεν εστίασαν στην επανεγκατάσταση.

«Δεν ήταν αυτό το αντικείμενο των συζητήσεων», είπε όταν ρωτήθηκε αν συζητήθηκε κάποιο τέτοιο σχέδιο. «Οι συζητήσεις αφορούσαν την εξωτερική πολιτική, τους πολυμερείς οργανισμούς, την ανθρωπιστική κρίση — την πραγματική ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει στο Νότιο Σουδάν — και τον πόλεμο», είπε, αναφερόμενη στις συνομιλίες της με αξιωματούχους στην Τζούμπα.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κούμπα τον περασμένο μήνα, έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε επαφή με ορισμένες χώρες για να βρει προορισμό για Παλαιστίνιους που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα. Έχει διαρκώς αρνηθεί να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το γραφείο του Νετανιάχου και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των πληροφοριών που έδωσαν οι τρεις πηγές την Παρασκευή.