Τα Ηνωμένα Έθνη προτρέπουν το Ισραήλ να αναθεωρήσει την απόφασή του για έναρξη εργασιών που αφορούν την ανέγερση οικισμού ο οποίος θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα τη χωρίσει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Αυτό θα έβαζε τέλος στις προοπτικές μιας λύσης δύο κρατών», δήλωσε ο Ντουζαρίκ στους δημοσιογράφους. «Οι οικισμοί αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο… ενισχύουν περαιτέρω την κατοχή».

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είχε παγώσει το σχέδιο ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ