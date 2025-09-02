Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση των διμερών σχέσεων συναντώντας τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι δεσμοί ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, φτάνοντας – όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε – σε ένα «επίπεδο άνευ προηγουμένου», κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησής τους.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε τον ιδιαίτερα στενό χαρακτήρα της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Μόσχα. Όπως τόνισε, πρόθεσή του αποτελεί η συνέχιση της κοινής προσπάθειας «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού» — δήλωση που μεταδόθηκε δημοσίως κατά την έναρξη των διμερών συνομιλιών στην πρωτεύουσα της Κίνας.