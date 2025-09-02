Τη νέα επικεφαλής στη Vogue ανακοίνωσε η Άννα Γουίντουρ μετά την αποχώρησή της – αν και ο ρόλος δεν είναι ακριβώς ίδιος με αυτόν που είχε η διασημότερη editor-in-chief στον χώρο της μόδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περιοδικού στην ιστοσελίδα του, η Κλόε Μαλ, η οποία εργάζεται σήμερα ως editor του Vogue.com, θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου της Vogue UΚ.

Η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε τον Ιούνιο την αποχώρησή της και τα ονόματα που φέρονταν ως υποψήφια για την αντικατάστασή της βρίσκονταν όλα στον στενό κύκλο της Γουίντουρ: Η Εύα Τσεν, διευθύντρια συνεργασιών μόδας στο Instagram και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος στα Teen Vogue και Lucky· η Σάρα Μούνβες, πρώην συνεργάτιδα της Vogue και πρώτη γυναίκα editor-in-chief του περιοδικού W· και η Νικόλ Φελπς, που σήμερα ηγείται του Vogue Runway και του Vogue Business σε έναν ενιαίο παγκόσμιο ρόλο.

Παρότι η Γουίντουρ παραιτήθηκε από editor-in-chief του περιοδικού, παραμένει στη θέση της ως παγκόσμια διευθύντρια της Vogue, καθώς και global chief content officer της Condé Nast, εποπτεύοντας έντυπα όπως τα GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit και Teen Vogue.

Η Μαλ θα αναλάβει τις καθημερινές επιχειρήσεις της Vogue, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, αλλά θα αναφέρεται απευθείας στην Άννα Γουίντουρ.

Κλόε Μαλ: Νιώθω ενθουσιασμό και δέος που αποτελώ κομμάτι αυτής της πορείας

Σε δήλωσή της που συνοδεύει την ανακοίνωση, η Κλόε Μαλ αναφέρει: «Η μόδα και τα μέσα ενημέρωσης εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και νιώθω ενθουσιασμό -αλλά και δέος- που αποτελώ κομμάτι αυτής της πορείας. Αισθάνομαι επίσης απίστευτα τυχερή που εξακολουθώ να έχω την Άννα λίγα μέτρα πιο πέρα, ως μέντορά μου».

Άννα Γουίντουρ: Η Μαλ θα μας οδηγήσει εκεί όπου δεν έχουμε βρεθεί ποτέ μέχρι τώρα

«Σε μια περίοδο αλλαγών τόσο μέσα στον χώρο της μόδας όσο και πέρα από αυτόν, η Vogue πρέπει να παραμείνει τόσο σημαιοφόρος όσο και ηγέτης που ανοίγει νέους δρόμους», ανέφερε η Γουίντουρ σε δήλωσή της στο Vogue.com. «Η Κλόε έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη μακρά, ξεχωριστή ιστορία της American Vogue και το μέλλον της στην πρώτη γραμμή του καινούργιου. Είμαι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί, ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, καθώς θα μας οδηγήσει -και θα οδηγήσει το κοινό μας- εκεί όπου δεν έχουμε βρεθεί ποτέ μέχρι τώρα».

Ποια είναι η νέα διευθύντρια της Vogue

Η Μαλ εντάχθηκε για πρώτη φορά στη Vogue το 2011 ως social editor, γράφοντας για γάμους, πάρτι και «διασκεδαστικά, ελαφριά θέματα», όπως είχε πει στο Into The Gloss το 2013. Το 2016 προήχθη σε contributing editor του περιοδικού και από το 2023 είναι η editor του Vogue.com, εποπτεύοντας το ψηφιακό περιεχόμενο του τίτλου.

Έχει επίσης πάρει συνεντεύξεις από διασημότητες όπως η Τζίτζι Χαντίντ και η Γκρέτα Γκέργουιγκ για εξώφυλλα του περιοδικού. Πρόσφατα, λάνσαρε τη δεύτερη έκδοση του Dogue -του ψηφιακού μόνο τεύχους της Vogue αφιερωμένου στα σκυλιά διασημοτήτων, με τα δύο κουτάβια της Σαμπρίνα Κάρπεντερ να κοσμούν το εξώφυλλο- και πήρε συνέντευξη από τη Λόρεν Σάντσες για το εξώφυλλο της Vogue του Ιουνίου, που συνέπεσε με τον πολυτελή γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος.