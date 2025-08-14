Η Άννα Γουίντουρ ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη της Vogue, καθώς η ανακοίνωση της διαδόχου της αναμένεται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες του PageSix, η Κλόι Μαλ θεωρείται αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη για να αναλάβει την αρχισυνταξία του θρυλικού αμερικανικού περιοδικού.

Η Μαλ, κόρη της διάσημης ηθοποιού Μάντις Μπέργκεν και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ, είναι ήδη μέλος της συντακτικής ομάδας της Vogue. Πρόσφατα, το όνομά της απασχόλησε τα διεθνή μέσα χάρη στην συνέντευξη που πήρε από τη Λόρεν Σάντσες, λίγο πριν από τον γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος τον περασμένο Ιούνιο.

Η διαδικασία επιλογής βρίσκεται στο «τελικό στάδιο», με τα ανώτερα στελέχη της Condé Nast, μεταξύ των οποίων ο CEO Ρότζερ Λιντς και η ίδια η Γουίντουρ, να έχουν περιορίσει τους υποψηφίους σε μόλις τέσσερα με πέντε άτομα. Εκτός από την Μαλ, ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι αυτό της Νικόλ Φελπς, της παγκόσμιας διευθύντριας της Vogue Runway.

Η τελική ανακοίνωση αναμένεται πριν από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον κόσμο της μόδας.