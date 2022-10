Λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ το τεύχος Νοεμβρίου στο βρετανικό περιοδικό «Vogue», την τιμά κυκλοφορώντας με μοβ εξώφυλλο

Η κυκλοφορία τέτοιου είδους εξωφύλλων αποτελεί παράδοση για το περιοδικό. Από το πρώτο τεύχος της βρετανικής Vogue είναι η τρίτη φορά που τιμά τον θάνατο ενός βασιλιά με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο. Το 1936 τίμησε τον θάνατο του βασιλιά Γεωργίου Ε’, το 1952 του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ και σήμερα, την Βασίλισσα Ελισάβετ.

British Vogue’s November 2022 issue celebrates the life and legacy of Her Majesty the Queen, Britain’s longest-reigning sovereign. In tribute, a royal purple envelopes the new issue as a special commemorative cover: https://t.co/ZukBQmeknd pic.twitter.com/eT9dcp5yhf

— British Vogue (@BritishVogue) October 13, 2022