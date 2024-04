Απροετοίμαστος για μερικούς, υποκριτής για άλλους φάνηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ην. Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον, όταν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί τι θα έκανε η χώρα του αν ήταν στη θέση του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε ισραηλινό έδαφος την 14η Απριλίου, ως αντίποινα για την ισραηλινή επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό. Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο ανώτεροι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

Σε συνέντευξή που έδωσε ο Ντέιβιντ Κάμερον στο Sky News, είπε ότι ήταν «απερίσκεπτο και επικίνδυνο» για το Ιράν να εξαπολύσει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε από την οικοδέσποινα Κέι Μπέρλι τι θα έκανε το Ην. Βασίλειο εάν μια άλλη χώρα επιτεθεί σε ένα από τα προξενεία της, απάντησε ότι η αντίδραση θα ήταν «πολύ ισχυρή».

Η Μπέρλι τότε στρίμωξε τον υπουργό λέγοντάς του: «Και το Ιράν θα έλεγε ότι αυτό έκανε».

Όμως ο Κάμερον υποστήριξε ότι η επίθεση του Ιράν ήταν «μαζική» και ότι η κλίμακα ήταν «πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη».

«Δηλαδή έχουν δικαίωμα να απαντήσουν, αλλά υπερέβαλαν;» ρώτησε στη συνέχεια η δημοσιογράφος.

Ο Κάμερον τότε επέμεινε ότι η κλίμακα της «απάντησης» του Ιράν ήταν «μαζική» πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Για τον Κάμερον «οι χώρες έχουν το δικαίωμα να απαντούν όταν αισθάνονται ότι έχουν υποστεί επιθετικότητα». Υποστήριξε μάλιστα ότι η μαζική αυτή ιρανική επίθεση θα μπορούσε να έχει χιλιάδες απώλεια.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ην. Βασιλείου μάλιστα δικαιολόγησε την επίθεση του Ισραήλ στη Δαμασκό: «Μπορώ να καταλάβω πλήρως την απογοήτευση που νιώθουν οι Ισραηλινοί όταν κοιτάζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Και όταν βλέπουν τα τρομερά πράγματα που έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης που παρέχουν στη Χαμάς». Διευκρίνισε επίσης ότι η επίθεση ήταν «κάτι που αποφάσισαν να κάνουν οι Ισραηλινοί».

