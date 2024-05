Ένα παιδί βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί στο Δυτικό Γιορκσάιρ, στη Βρετανία, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι όπου διέμενε.

Μία γυναίκα και άλλα τρία παιδιά κατάφεραν να βγουν έξω και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η αστυνομία έσπευσε στο σημείο στη μία τα ξημερώματα ύστερα από κλήσεις που έλαβε από την πυροσβεστική υπηρεσία σχετικά με «σοβαρή πυρκαγιά σε σπίτι».

Επί του παρόντος, στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και σε συνεργασία με την πυροσβεστική διεξάγουν έρευνες ώστε να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς στην οποία έχασε τη ζωή του ένα μικρό παιδί.

A child has died following a house fire in #Bradford in the early hours of this morning

Police were called to Kingsdale Drive at 1.08am

A woman and three children are also being treated in hospital, their injuries are not life threatening pic.twitter.com/jrN0hlcIXj

— Greatest Hits Radio West Yorkshire News (@GHR_WestYorks) May 5, 2024