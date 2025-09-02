Μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Γεωργίας με σκορ 94-53, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη τίθενται αντιμέτωποι στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στόχος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της παρέας του είναι το 4×4 στο Ευρωμπάσκετ 2025 και η πρώτη θέση του ομίλου, αφού η πρόκριση στη Ρίγα και στους «16» της διοργάνωσης έχει ήδη επιτευχθεί.

Ωστόσο, το μυαλό των Ελλήνων διεθνών επικεντρώνεται στον αγώνας με τη Βοσνία και «δεν κοιτούν πιο πέρα», όπως δήλωσε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Η αντίπαλος της Ελλάδας μετράει μία νίκη και δύο ήττες, ισοβαθμόντας με τη Γεωργία και αναμένεται να «παλέψει», αφού διακυβεύεται η συνέχεια της στη διοργάνωση και η πρόκριση στους «16».

Οι πρωταγωνιστές της Βοσνίας

Ηγέτης της ομάδας είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς. Ο 31χρονος προσφέρει στη χώρα του 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο, στους τρεις αγώνες που έχει δώσει στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς έχει ένα μέσο όρο με 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ. Ο 25χρονος σέντερ της Ντουμπάι, Κενάν Καμένιας, μετράει 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Καταλαβαίνουμε έτσι, πως η φροντ λάιν της Βοσνίας αποτελεί το δυνατό της σημείο και όλα δείχνουν πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας θα στοχεύσει να κλείσει αυτούς τους παίκτες.

Ο Γιάννης και τα θετικά της Ελλάδας

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που αγωνίστηκε εναντίον της Γεωργίας, ενώ ξεκουράστηκε στη δεύτερη αγωνιστική με την Κύπρο, αποτελεί τον πρωταγωνιστή της χώρας μας και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Μετράει 29 πόντους και 7,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη διοργάνωση, με τα ριμπάουντ να θεωρούνται πολύ σημαντικά απέναντι στην ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ.

Η Εθνική παρουσιάζεται υπομονετική στην επίθεση, κάτι το οποίο έλειπε και της στοίχισε στο παρελθον, ενώ έχει και υψηλό ποσοστό στο τρίποντο με 47,2%. Υπάρχει μεγάλη αίσθηση ομαδικότητας ανάμεσα στους 12 Έλληνες διεθνείς, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να δείχνει ικανή να προχωρήσει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας θεωρεί δεδομένη την εξαιρετική αμυντική λειτουργία των παικτών του και θέλει να συνεχίσει να παρουσιάζεται η «επίσημη αγαπημένη» να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό.

Το απόλυτο στις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Εθνικής κόντρα στη Βοσνία, ενώ θέλει να διεκδικήσει και το 5×5 απέναντι στην αποδυναμωμένη φέτος Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία.

Τζάμπολ στον αγώνα στις 15:00!