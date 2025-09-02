Το «Hexed», είναι το νέο φιλόδοξο πρότζεκτ των Walt Disney Animation Studios το οποίο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης Destination D23 στο Ορλάντο, στη Φλόριντα.

Ο επικεφαλής δημιουργικού της Disney Animation, Τζάρεντ Μπους (Jared Bush) αποκάλυψε ότι η πρεμιέρα έχει οριστεί για τον Νοέμβριο του 2026.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Walt Disney Animation Studios (@disneyanimation)

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη το φιλμ ακολουθεί, «έναν αδέξιο έφηβο και τη αυστηρή μητέρα του. Όταν ανακαλύπτουν ότι η διαφορετικότητα του αγοριού κρύβει στην πραγματικότητα μαγικές δυνάμεις, η ζωή τους και ένας ολόκληρος μυστικός κόσμος γεμάτος μαγεία ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη».

Οι Τζόζι Τρινιντάντ (Josie Trinidad) και Τζέισον Χαντ (Jason Hand) έχουν αναλάβει την σκηνοθεσία ενώ οι Ρόι Κόνλι (Roy Conli) και Χουάν Πάμπλο Ρέγες Λάνκαστερ-Τζόουνς (Juan Pablo Reyes Lancaster-Jones) την παραγωγή.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Pixar, έδωσε μια πρώτη ματιά από τη δική της νέα πρωτότυπη παραγωγή, με τίτλο «Hoppers», που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη η ταινία επικεντρώνεται στην Mabel, μια φοιτήτρια που αγαπά τη φύση και παλεύει να σώσει ένα δάσος από το σχέδιο του δημάρχου να κατασκευάσει έναν αυτοκινητόδρομο. Χάρη στην ανακάλυψη μιας καινούργιας τεχνολογίας, η ηρωίδα μπορεί να «μπαίνει» στο σώμα ενός ρομποτικού κάστορα, ζώντας έτσι μια σειρά από απολαυστικές αλλά και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Πρωταγωνιστούν οι Πάιπερ Κέρντα (Piper Curda) και Μπόμπι Μοϊνιχάν (Bobby Moynihan) υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντάνιελ Τσονγκ (Daniel Chong).

Η παρουσίαση της Disney ολοκληρώθηκε με μια σειρά από teasers για πολυαναμενόμενες συνέχειες όπως τα «Toy Story 5», «Zootopia 2», «Tron: Ares» και «Ice Age: Boiling Point», σύμφωνα με το Variety.