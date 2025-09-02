Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 45χρονος άνδρας με σοβαρές κατηγορίες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως του γνωστού «χαπιού του βιασμού» (GHB). H σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης των αρχών, θέτοντας για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της διακίνησης επικίνδυνων ουσιών στη χώρα.

Κατάσχεση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στο σπίτι του κατηγορούμενου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επτά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν συνολικά 73,3 ml GHB, δύο σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της συγκεκριμένης ουσίας, καθώς και 243 δισκία και πέντε αμπούλες αναβολικών. Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ενισχύοντας τις ενδείξεις για εμπορία των ουσιών. Τα ευρήματα αυτά, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τη συστηματική δραστηριότητα του δράστη στον τομέα της διακίνησης ναρκωτικών και αναβολικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, αδικήματα αντιντόπινγκ, καθώς και διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων.

Ο 45χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα, όπου θα απολογηθεί για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.