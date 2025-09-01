Ο Τζο Μπάγκνερ πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών της Βρετανίας, της Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αντιμετώπισε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας πυγμαχίας. Ανάμεσά τους, ο Μοχάμεντ Άλι με τον οποίο αγωνίστηκε δύο φορές, το 1973 και το 1975, χάνοντας και τις δύο φορές στα σημεία. Λίγους μήνες μετά την πρώτη αναμέτρηση με τον Άλι, γνώρισε ήττα από τον Τζο Φρέιζερ σε αγώνα που διεξήχθη στο Ερλς Κορτ του Λονδίνου.

Επίσης το 1971 ο Μπάγκνερ κατέκτησε τους τίτλους βαρέων βαρών της Βρετανίας, της Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας, μετά από νίκη στα σημεία επί του Χένρι Κούπερ, εδραιώνοντας τη θέση του στο άθλημα.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο Ελέγχου Πυγμαχίας, το οποίο δήλωσε: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο πρώην πρωταθλητής βαρέων βαρών της Βρετανίας, της Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας και διεκδικητής του παγκόσμιου πρωταθλήματος, Τζο Μπάγκνερ, απεβίωσε στο γηροκομείο του στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας». Το Συμβούλιο εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

ΠηγήDailymail