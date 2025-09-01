Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει πλέον το οξείδιο διφαινυλφωσφίνης (TPO) και τη διμεθυλ-π-τολουϊδίνη (DMTA) ως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), και γι’ αυτό απαγορεύει τη χρήση τους σε όλη την Ε.Ε. Από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση δύο χημικών ουσιών που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν σε προϊόντα μανικιούρ, όπως τα ημιμόνιμα βερνίκια και τα τζελ νυχιών. Ηχαρακτηρίζει πλέον τοκαι τηως ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), και γι’ αυτό απαγορεύει τη χρήση τους σε όλη την Ε.Ε.

Η απόφαση εντάσσεται στον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2025/877, που επικαιροποιεί τον νόμο για τα καλλυντικά (1223/2009), προσθέτοντας τα δύο αυτά συστατικά στον κατάλογο των απαγορευμένων. Η απαγόρευση έρχεται έπειτα από επιστημονικές μελέτες που έδειξαν ότι η συνεχής έκθεση σε αυτές τις ουσίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες μανικιούρ που τα χειρίζονται καθημερινά αλλά και για τους καταναλωτές που κάνουν συχνή χρήση.

Σύμφωνα με ειδικούς, το TPO είναι ένας «φωτοεκκινητής» που σταθεροποιεί το υλικό με υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ το DMTA χρησιμοποιείται για καλύτερη πρόσφυση και ανθεκτικότητα του βερνικιού. Και οι δύο ουσίες ταξινομούνται στην κατηγορία CMR 1B, τη δεύτερη πιο επικίνδυνη, καθώς σχετίζονται με μεταλλάξεις DNA, καρκινογένεση και βλάβες σε ήπαρ, νεφρά και αναπαραγωγικό σύστημα.

Ειδικοί τονίζουν ότι οι δύο ουσίες λειτουργούν και ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, δηλαδή αλλοιώνουν το ορμονικό σύστημα, με πιθανές συνέπειες τη στειρότητα, τον καρκίνο, τον διαβήτη και άλλες παθήσεις. Από την πλευρά του, ο τοξικολόγοι προειδοποιούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι κατά την εφαρμογή, όταν μπορεί να εισπνευστούν ή να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

Η απαγόρευση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών (ECHA) για την απόσυρση επικίνδυνων ουσιών από την καθημερινότητα. Ήδη έχουν απαγορευθεί άλλα χημικά, όπως ο τρικλοζάνης και το τετραβρωμο-διφαινόλη Α, ενώ ακολουθούν νέες απαγορεύσεις για νανοϋλικά, άλατα αργύρου και χαλκού, και άλλες ουσίες που συναντώνται σε καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Οι επιστήμονες, πάντως, προειδοποιούν για τον κίνδυνο»: η αξιολόγηση γίνεται ανά ουσία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το «κοκτέιλ» από δεκάδες χημικά στα καλλυντικά που χρησιμοποιεί καθημερινά ένας άνθρωπος. Για τον λόγο αυτόν συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε εγκύους και ευάλωτες ομάδες, με την αποφυγή προϊόντων που περιέχουν parabens, benzophenones, φαινοξυαιθανόλη ή άλλα φίλτρα UV.

Η απόφαση της Κομισιόν στέλνει σαφές μήνυμα για αυστηρότερους ελέγχους στην κοσμετολογία, αλλά και για την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας απέναντι στους καταναλωτές, οι οποίοι καλούνται πλέον να ελέγχουν πιο προσεκτικά τα συστατικά των προϊόντων που χρησιμοποιούν.