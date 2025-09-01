Δημοφιλή
Γερμανία κατά Φον Ντερ Λάιεν: Δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα στρατεύματα στην Ουκρανία η ΕΕ
Σε ευθεία αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν και των σχεδιασμών για αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία προχώρησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους
Αφγανιστάν: Μια από τις πιο σεισμογόνες ζώνες του πλανήτη – Απελευθερώθηκε δύναμη ίση με εκείνη που σχημάτισε τα Ιμαλάια
Συγκλονισμένη παραμένει η διεθνής κοινότητα από τον φονικό σεισμό που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος. Πάνω από 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες τραυματίστηκαν, όταν σεισμός μεγέθους 6,0 Ρίχτερ χτύπησε την περιοχή κοντά στην πόλη Τζαλαλαμπάντ το βράδυ της Κυριακής. Κατέρρευσαν χωριά – Αγώνας διάσωσης με ελικόπτερα Η κυβέρνηση […]
Τραμπ: Η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της στα αμερικανικά προϊόντα
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ινδία προσφέρεται να μηδενίσει δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, αλλά θεωρεί πως είναι αργά. Η δήλωση έγινε ενώ ο Μόντι εξέφρασε στήριξη σε Κίνα-Ρωσία εν μέσω υψηλών τελωνειακών εντάσεων.
Σύνοδος Σαγκάης: Η εναλλακτική παγκόσμια τάξη Πούτιν, Σι και Μόντι με αιχμές κατά των ΗΠΑ
Η συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντιμίρ Πούτιν υπογράμμισε τη στενή τους σχέση και ενίσχυσε την εικόνα μιας κοινής ηγεσίας που προωθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο παγκόσμιας τάξης, σε αντιπαράθεση με τη δυτική επιρροή.
Σε μία εβδομάδα η ολική έκλειψη Σελήνης – Το φαινόμενο του «ματωμένου Φεγγαριού»
Σε μόλις μία εβδομάδα, η σκιά της Γης θα κυλήσει αργά πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης, προκαλώντας μια θεαματική ολική έκλειψη σελήνης, γνωστή και ως «ματωμένη Σελήνη», τις νύχτες της 7ης προς την 8η Σεπτεμβρίου. Μια ολική έκλειψη σελήνης συμβαίνει όταν η Γη περνάει ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω […]