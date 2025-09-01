Σε προειδοποιητική 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί για ΚΥΑ που σύμφωνα με τους ίδιους παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα van.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική, Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μετά θα ακολουθήσει συνέλευση και, αν δεν αποσυρθεί η ΚΥΑ, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε την απόσυρση, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο κ. Λυμπερόπουλος κατήγγειλε «παραβίαση του Συντάγματος», επισημαίνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος, καθώς οι εταιρείες σβήνουν δρομολόγια ή δεν ελέγχονται καθόλου. Μέσω τουρισμού γίνεται πλιάτσικο που αφανίζει τις διαδρομές των ταξί, μιλάμε πλέον για πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο».

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που επιτρέπει την αστική μεταφορά από Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με τη διάταξη «από τόπο σε τόπο», αποτελεί ευθεία παραβίαση των συνταγματικών διατάξεων και των θεμελιωδών κανόνων της υφιστάμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δυνατότητα ανήκει αποκλειστικά και μόνο στα ταξί.

Αυτή η παράνομη και αντισυνταγματική ρύθμιση πλήττει βάναυσα τον κλάδο μας, υπονομεύοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, τη νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς μεταφορών. Το ΣΑΤΑ απαιτεί την άμεση και πλήρη απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι:

Θα προχωρήσουμε σε δυναμικές, μαζικές και παρατεταμένες κινητοποιήσεις, αξιοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο.

Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατάθεσης αγωγών και μηνύσεων για διαφυγόντα κέρδη, ακόμη και κατά αρμόδιων υπουργών και άλλων κυβερνητικών παραγόντων, που ευθύνονται για την ψήφιση και εφαρμογή αυτής της παράνομης ρύθμισης.

Η συγκεκριμένη κυβέρνηση επί έξι χρόνια απαξιώνει τον κλάδο μας και παράγει συνεχώς προβλήματα. Οφείλει όμως να αντιληφθεί ότι η υπομονή και η ανοχή μας έχουν πλέον εξαντληθεί. Η νομιμότητα, η δικαιοσύνη και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύονται.