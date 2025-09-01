Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενισχύει ουσιαστικά τα δικαιώματα των τριτέκνων. Οι γονείς διατηρούν ισοβίως την τριτεκνική ιδιότητα, ενώ τα παιδιά προστατεύονται και απολαμβάνουν ειδικά προνόμια μέχρι τα 23 ή 25 έτη, ανάλογα με τις σπουδές ή τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Αναλυτικά τα άρθρα 20 και 21

Άρθρο 20 Δικαιώματα τριτέκνων – Προσθήκη άρθρου 1Α στον ν. 3454/2006

Στο ν. 3454/2006 (Α’ 75) προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής: «Άρθρο 1Α Δικαιώματα τριτέκνων

1. Τρίτεκνοι είναι οι γονείς τριών τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, είτε αυτά είναι ανήλικα, οπότε οι γονείς έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, είτε ενήλικα. Η ιδιότητα του τριτέκνου αναγνωρίζεται στα πρόσωπα του άρθρου 4.

2. Οι γονείς που αποκτούν την τριτεκνική ιδιότητα βάσει της παρ. 1, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την τριτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα προστατεύονται και απολαμβάνουν τα δικαιώματα των τέκνων τριτέκνων, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας 18 τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται ισοβίως και αυτά με επ’ αόριστον πιστοποίηση αναπηρίας σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

3. Τα δικαιώματα που απορρέουν από την αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας δεν χορηγούνται στους δικαιούχους γονείς σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης τους για κακούργημα ή για εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα σε βάρος τέκνου τους ή τέκνου του άλλου γονέα. Σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, δεν πλήττονται τα αντίστοιχα δικαιώματα των τέκνων τους.».

Άρθρο 21 Πιστοποίηση τριτεκνικής ιδιότητας – Προσθήκη άρθρου 1Β στον ν. 3454/2006

Στο ν. 3454/2006 (Α’ 75) προστίθεται άρθρο 1Β ως εξής:

«Άρθρο 1Β Πιστοποίηση τριτεκνικής ιδιότητα

1. Η ιδιότητα του τριτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό τριτεκνικής ιδιότητας, το οποίο χορηγείται ψηφιακά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση δύναται να υποβάλλεται και μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή των αρμοδίων υπηρεσιών του οικείου δήμου, αν στον τόπο κατοικίας του αιτούντος δεν λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 29810/ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

2. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της τριτεκνικής ιδιότητας υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και κρίνονται από Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

α. ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β. ένας (1) ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,

γ. ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από υπάλληλο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την έκδοση του πιστοποιητικού κτήσης ή απώλειας της τριτεκνικής ιδιότητας.».