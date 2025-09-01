Ελλάδα

Λόγω καραμπόλας οχημάτων, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος των Στύλων Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το τροχαίο που συνέβη στο ύψος των Στηλών του Ολυμπίου Διός, προκάλεσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Αμαλίας, ρεύμα προς Σύνταγμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Τα […]