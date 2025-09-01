Φωτιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής, εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9).
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025
Όπως φαίνεται από το βίντεο που κοινοποίησε η τοπική ιστοσελίδα irafina.gr υπάρχει μαύρος καπνός από τη φωτιά.
Φωτιά στην Παλλήνη στο Μουσικό Σχολείο pic.twitter.com/DO0heg4Czx
— iRafina (@irafinagr) September 1, 2025