Φωτιά σε κτήριο εκπαίδευσης στην Παλλήνη Αττικής, εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9).

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Βίντεο

Όπως φαίνεται από το βίντεο που κοινοποίησε η τοπική ιστοσελίδα irafina.gr υπάρχει μαύρος καπνός από τη φωτιά.

