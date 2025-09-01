Το νέο ιταλικό supercar βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά γι’αυτό.

Η νέα Lamborghini Temerario διαθέτει ιδιαίτερα χαμηλό μπροστινό μέρος.

Η νέα αεροδυναμική της Lamborghini Temerario έχει βελτιώσει την κάθετη δύναμη κατά 103% σε σύγκριση με την προηγούμενη Lamborghini Huracán EVO . Εκτός από τις μπροστινές εισαγωγές αέρα π, οι πίσω καθρέφτες έχουν επίσης επανασχεδιαστεί για να προσφέρουν λιγότερη αντίσταση και να διοχετεύουν αέρα από τα πλάγια στα πλαϊνά ψυγεία για την ψύξη των μηχανικών συστημάτων.

Η οροφή διαθέτει επίσης έναν κεντρικό αγωγό που κατευθύνει τη ροή αέρα στην πίσω αεροτομή, η οποία είναι ενσωματωμένη στο αμάξωμα. Τα καμπύλα σχήματα του πίσω καπό συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της ροής αέρα προς τα πλαϊνά της αεροτομής.

Μια πιο ισχυρή ρύθμιση έχει προγραμματιστεί για την Lamborghini Temerario Alleggerita από την αρχή, η οποία εξοικονομεί 25 κιλά σε βάρος και αυξάνει το αεροδυναμικό φορτίο στο 158% σε σύγκριση με την Huracán EVO.

Για την κίνηση του πλήρως αλουμινένιου αμαξώματος των 1.690 κιλών της Temerario Porto Cervo φροντίζουν ένας υψηλόστροφος twinturbo βενζινοκινητήρας και τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ο νέος 4.0λιτρος V8 twinturbo αποδίδει 800 άλογα στις 9.000-9.750 σ.α.λ. και 730 Νm στις 4.000-7.000 σ.α.λ. Ο κάθε ένας από τους ηλεκτροκινητήρες έχει ισχύ 150 ίππους, μεταξύ των οποίων οι δύο με μέγιστη απόδοση σχεδόν 300 PS και με ροπή έως 2.150 Nm (η συνεχής απόδοση είναι 82 PS) κινούν τον μπροστινό άξονα, όταν απαιτείται τετρακίνηση. Η συνολική δύναμη φτάνει τα 920 άλογα και περνάει στους τροχούς μέσω 8τάχυτου αυτόματου διπλού συμπλέκτη, εξασφαλίζοντας 0-100 χλμ./ώρα σε 2,7 δλ. και τελική 343 χλμ./ώρα.