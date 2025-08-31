Σαν βγαλμένη από σελίδες του Χάρι Πότερ, αλλά με φόντο το αιματηρό μέτωπο της Ουκρανίας, η νέα τακτική του ρωσικού στρατού αποκαλύπτει το πόσο εξελίσσεται η τεχνολογία στη σύγχρονη πολεμική σύγκρουση.

Ρώσοι στρατιώτες στο Ντονμπάς επιχειρούν πίσω από τις ουκρανικές γραμμές εξοπλισμένοι με ειδικές στολές που θυμίζουν «μανδύες αορατότητας»: αδιάβροχα καλύμματα πολλαπλών στρωμάτων, σχεδιασμένα ώστε να μην αφήνουν να διαρρεύσει η θερμότητα του σώματος και να ξεγελούν τις θερμικές κάμερες των drones.

Οι ιστορίες που κυκλοφορούν στα φιλορωσικά κανάλια Telegram, όπως το Kotsnews, μιλούν για περιπολίες με κωδικές ονομασίες όπως «Μίρον» και «Χάρον», οι οποίες διεισδύουν σε βάθος έως και δέκα χιλιομέτρων στη «νεκρή ζώνη» ανάμεσα στους δύο στρατούς.

Χάρη στους μανδύες, οι Ρώσοι στρατιώτες καταφέρνουν να μείνουν αόρατοι στις θερμικές κάμερες των drones, να παραμένουν για ημέρες κρυμμένοι μέσα στη βλάστηση ή σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και να μεταδίδουν κρίσιμες πληροφορίες στο πυροβολικό της Μόσχας.

Τα βίντεο από ουκρανικά drones δείχνουν θολές φιγούρες να κινούνται σε χωράφια και να εξαφανίζονται πλήρως όταν μπαίνουν σε δασώδεις εκτάσεις.

Οι εικόνες αυτές, που πριν από δύο χρόνια ήταν σπάνιες, έχουν γίνει πλέον συχνές, με ουκρανικά κανάλια να προειδοποιούν, ότι οι Ρώσοι στρατηγοί διανέμουν μαζικά τέτοια «θερμικά καμουφλάζ» στις δυνάμεις τους.

Οι μανδύες αυτοί, διαθέσιμοι ακόμα και στο διαδίκτυο για 200 έως 400 ευρώ, καλύπτουν από την κορυφή ως τα άκρα του σώματος, διαθέτουν κουκούλα και μοτίβα παραλλαγής ώστε να μπερδεύουν και το ανθρώπινο μάτι, ενώ παράγονται και σε μεγέθη ικανά να καλύψουν οχήματα ή πυροβόλα.

Η τεχνολογία δεν είναι καινούρια.

Χεζμπολάχ στον πόλεμο του 2006, όταν χρησιμοποιούσαν ειδικά πανιά για να κρύβουν εκτοξευτές ρουκετών από τα ισραηλινά drones. Σήμερα, τα ουκρανικά UAV διαθέτουν πιο προηγμένα συστήματα, μερικά μάλιστα συνδυάζουν υπέρυθρα, ραντάρ και οπτικές κάμερες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οι πρώτοι που την αξιοποίησαν θεωρούνται οι στρατιώτες τηςστον πόλεμο τουόταν χρησιμοποιούσαν ειδικά πανιά για να κρύβουν εκτοξευτές ρουκετών από. Σήμερα, τα ουκρανικάδιαθέτουν πιο προηγμένα συστήματα, μερικά μάλιστα συνδυάζουν υπέρυθρα, ραντάρ και οπτικές κάμερες μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η μεγάλη μάζα των μικρών τετρακόπτερων που περιπολούν το μέτωπο στηρίζεται σε απλές θερμικές κάμερες χαμηλού κόστους – και εκεί ακριβώς βρίσκει έδαφος η ρωσική απόκρυψη ορατότητας.

Η τακτική έχει συγκεκριμένη λογική: μικρές ομάδες Ρώσων στρατιωτών διεισδύουν αθόρυβα, εφοδιάζονται με τρόφιμα, νερό και μπαταρίες από μικρά ελικόπτερα, και παραμένουν επί μέρες παρατηρώντας τις κινήσεις του ουκρανικού στρατού.

Εάν εντοπίσουν στόχους, μεταδίδουν συντεταγμένες για βομβαρδισμούς. Αν αντιληφθούν ότι η περιοχή είναι αφύλακτη, καλούν ενισχύσεις για να παγιώσουν τις νέες θέσεις. «Είναι σαν μυρμήγκια», εξηγεί ένας Ουκρανός αξιωματικός. «Αν δεν τους σταματήσεις εγκαίρως, σε λίγο σχηματίζουν ολόκληρες μονάδες».