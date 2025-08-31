Με το σύνθημα «Όταν ο κόσμος μένει σιωπηλός, εμείς σαλπάρουμε», ένας στολίσκος μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, ανάμεσα στους οποίους και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, ετοιμάζεται να αναχωρήσει σήμερα από τη Βαρκελώνη. Στόχος της αποστολής είναι να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να προσφέρει στήριξη στους αμάχους της περιοχής, σύμφωνα με τους οργανωτές.

Τα σκάφη του στολίσκου, των οποίων ο ακριβής αριθμός παραμένει αδιευκρίνιστος, θα αποπλεύσουν από το καταλανικό λιμάνι με σκοπό να δημιουργήσουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα, επιχειρώντας να τερματίσουν τη «γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού που βρίσκεται σε εξέλιξη», όπως δηλώνει η πρωτοβουλία Global Sumud Flotilla.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης στην ιστορία: «με περισσότερους ανθρώπους και περισσότερα πλοία από κάθε προηγούμενη προσπάθεια να προσεγγίσει τη Γάζα», ανέφερε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα σε πρόσφατες δηλώσεις του στη Βαρκελώνη.

Συμμετοχή από Μεσογειακές χώρες και Παγκόσμιες Δράσεις

Εκτός από το στολίσκο που αναχωρεί από τη Βαρκελώνη, δεκάδες πλοία θα αποπλεύσουν στις 4 Σεπτεμβρίου από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Παράλληλα, θα διεξαχθούν ενέργειες αλληλεγγύης σε 44 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως γνωστοποίησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ μέσω Instagram, ως μέλος της διοικούσας επιτροπής του Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με την Τούνμπεργκ, «μια τέτοια αποστολή δεν θα έπρεπε να είναι αναγκαία». Όπως επισήμανε σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο, η ευθύνη για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και την αποτροπή εγκλημάτων πολέμου ανήκει στις κυβερνήσεις και στους αιρετούς αξιωματούχους. Κατά την ίδια, η αδράνεια των κυβερνήσεων να επέμβουν, προδίδει όχι μόνο τους Παλαιστινίους αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα, αφήνοντας στους πολίτες το βάρος της πρωτοβουλίας.

Πέρα από τη συμμετοχή της Τούνμπεργκ, στον στολίσκο λαμβάνουν μέρος ακτιβιστές από πολλές χώρες, ευρωβουλευτές, καθώς και προσωπικότητες, όπως η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης, Άντα Κολάου.

Επικαλούμενοι το Διεθνές Δίκαιο

Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Μαριάνα Μορτάγκουα, δήλωσε από τη Λισαβόνα ότι «πρόκειται για μια νόμιμη αποστολή βάσει του διεθνούς δικαίου», επισημαίνοντας τη νομιμότητα του εγχειρήματος.

Η Global Sumud Flotilla –όπου «sumud» σημαίνει σταθερότητα και επιμονή στα αραβικά– αυτοπροσδιορίζεται ως «ανεξάρτητη οργάνωση», χωρίς δεσμεύσεις ή σχέσεις με κυβερνήσεις ή πολιτικά κόμματα.

Προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες και τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση

Η νέα αυτή προσπάθεια γίνεται μετά από μια προηγούμενη, στην οποία επίσης συμμετείχε η Τούνμπεργκ, που ηττήθηκε. Τη νύχτα 8 προς 9 Ιουνίου, το ιστιοφόρο «Μαντλίν» (Madleen) με 12 ακτιβιστές από διάφορες ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές χώρες, καταλήφθηκε από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, 185 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών της Γάζας. Οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν σε απέλαση, ορισμένοι ύστερα από σύντομη κράτηση.

Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε δεινή ανθρωπιστική κατάσταση. Ο ΟΗΕ δήλωσε πρόσφατα ότι επικρατεί λιμός στην περιοχή, η οποία έχει υποστεί τεράστια καταστροφή, ενώ σύμφωνα με ειδικούς, 500.000 άνθρωποι ζουν σε «καταστροφικές» συνθήκες.