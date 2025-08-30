Ο Ουκρανός πολιτικός Αντρίι Παρούμπι, ο οποίος ήταν πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας του, πυροβολήθηκε θανάσιμα στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον δολοφόνο του Αντρίι Παρούμπι, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας τον θάνατο του βουλευτή «φρικτό φόνο» και εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους αγαπημένους του θύματος.

Ο Παρούμπι, ο οποίος ήταν επίσης κάποτε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, πέθανε πριν φτάσει στο σημείο το ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τον Μαξίμ Κοζίτσκι, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Λβιβ.

On a tiré huit fois sur Paroubii — journaliste de Glagola Selon mes sources à la police de Lviv, l’ancien président de la Verkhovna Rada, Andriy Parubiy, a été la cible de huit coups de feu.🤬 pic.twitter.com/H2cITNd0Z2 — Bounty (@JoelTarnawski) August 30, 2025

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας δήλωσε ότι ξεκίνησε μια ειδική επιχείρηση με την ονομασία «Σειρήνα» για τη διερεύνηση της δολοφονίας. Ένας άγνωστος άνδρας πιστεύεται ότι πυροβόλησε «αρκετές φορές» τον πολιτικό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ανέφερε.

Η ουκρανή βουλευτής Ιρίνα Γκερασένκο χαρακτήρισε τον θάνατο του Παρούμπι «τρομοκρατία», περιγράφοντάς τον ως «συνάδελφο και φίλο, έναν αξιόπιστο σύντροφο» που «ήταν ηθικός και αξιοπρεπής, πατριώτης, έξυπνος».

Ο Πέτρο Ποροσένκο, πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, δήλωσε ότι ο Παρούμπι «πυροβολήθηκε θανάσιμα από τέρατα στο Λβιβ».«Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα είναι ότι αυτά τα τέρατα φοβούνται και γι’ αυτό σκοτώνουν αληθινούς πατριώτες και ισχυρούς ανθρώπους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό το έγκλημα δεν είναι απλώς πυροβολισμοί εναντίον ενός ατόμου. Είναι πυροβολισμός εναντίον του στρατού. Είναι πυροβολισμός εναντίον της γλώσσας. Είναι πυροβολισμός εναντίον της πίστης. Είναι πυροβολισμός εναντίον της καρδιάς της Ουκρανίας».

Ο Ποροσένκο τόνισε, ότι «ο εχθρός δεν θα μπορέσει ποτέ να σκοτώσει τα ιδανικά για τα οποία… έζησε και αγωνίστηκε ο Παρούμπι», προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία έχασε έναν σπουδαίο γιο, αλλά ο σκοπός του θα ζει όσο ζει το κράτος μας».

Ukrayna Parlamentosu’nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy, Lviv’de uğradığı suikast sonucu öldürüldü. pic.twitter.com/M8RIMrWqlP — Gündem X (@gundemxtr) August 30, 2025

The Ukrainian president has been briefed on the killing of Andriy Parubiy, who was shot by a food delivery courier. Law enforcement is searching for the gunman and working to establish his identity. Volodymyr Zelensky called the murder “horrific” and offered condolences to the… https://t.co/LDuxFiiDIg pic.twitter.com/HlBksw3zrW — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2025