Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.
“Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος της ίδιας της Μόσχας — του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα”, έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο X.
Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.
