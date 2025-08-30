Ο ουκρανικός στρατός κατόρθωσε να καταστρέψει στρατηγικής σημασίας γέφυρες στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, αξιοποιώντας τις ίδιες τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι ρωσικές δυνάμεις. Με τη βοήθεια μικρών drones πρώτου προσώπου (FPV), αξίας περίπου 600 δολαρίων, οι Ουκρανοί προκάλεσαν εκρήξεις που έπληξαν σοβαρά τις γραμμές ανεφοδιασμού της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι Ουκρανοί στρατιώτες στο CNN, το σχέδιο ξεκίνησε όταν οι Ουκρανοί παρατήρησαν «ύποπτη κινητικότητα» γύρω από τη γέφυρα. Επειδή ένα συνηθισμένο drone αναγνώρισης δεν μπορούσε να περάσει από κάτω λόγω παρεμβολών, χρησιμοποίησαν drone με οπτική ίνα και κάμερα, το οποίο αποκάλυψε την κρυψώνα με τις νάρκες. «Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε», ανέφερε εκπρόσωπος της ταξιαρχίας.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την πτήση του drone κάτω από τη γέφυρα, την αποκάλυψη της στοίβας με τις νάρκες και τη στιγμή της σύγκρουσης που προκαλεί μια τεράστια έκρηξη. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε άλλη γέφυρα της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε αντίστοιχη παγίδευση. «Είδαμε την ευκαιρία και την αξιοποιήσαμε», πρόσθεσαν οι Ουκρανοί.

Η καταστροφή των δύο γεφυρών θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού κοντά στα σύνορα, σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πιέζουν με αργά αλλά σταθερά βήματα στην πρώτη γραμμή και ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποφεύγει να ανοίξει συζήτηση για κατάπαυση πυρός.

Παράλληλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθημερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε πόλεις και κρίσιμες υποδομές, με τον άμαχο πληθυσμό να παραμένει στο στόχαστρο. Από ρωσικής πλευράς δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο για τα πλήγματα στις γέφυρες.

Η ουκρανική επιτυχία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ρόλο των φθηνών drones στον πόλεμο. Όπως εξηγούν οι στρατιώτες, το κόστος ενός FPV drone κυμαίνεται από 25.000 έως 30.000 γρίβνες (600–725 δολάρια). Αντίθετα, η χρήση προηγμένων συστημάτων όπως οι πύραυλοι HIMARS, που η Ουκρανία έχει αξιοποιήσει σε άλλες περιπτώσεις, είναι πολλαπλάσια ακριβότερη – κάθε εκτόξευση κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των «φθηνών» όπλων: τον Ιούνιο, ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να καταστρέψουν ή να προκαλέσουν ζημιές σε δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη, χρησιμοποιώντας drones που μεταφέρθηκαν μυστικά κοντά σε στρατιωτικά αεροδρόμια της Ρωσίας με φορτηγά.

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ο στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Εξάλλου, η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 510 από 537 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 38 από 45 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης.

Κατέγραψε πέντε πλήγματα με πυραύλους και 24 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επτά τοποθεσίες με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 τοποθεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας λέει ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά drones σήμερα το πρωί

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), περιλαμβανομένων 18 πάνω από την προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία, μεταξύ των ωρών 07:00 και 11:00 σήμερα.

Τα άλλα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από τη δυτική ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι κατέστρεψε 86 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Ζελένσκι: Η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο των διαπραγματεύσεων για να εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο προετοιμασίας μιας συνάντησης των ηγετών των δύο χωρών προκειμένου να εξαπολύσει νέες μαζικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του.

“Ο μόνος δρόμος να ξανανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία είναι μέσω σκληρών μέτρων εναντίον όλων εκείνων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό και αποτελεσματικές κυρώσεις σε βάρος της ίδιας της Μόσχας — του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα”, έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο X.

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη διμερή συνάντηση.