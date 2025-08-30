Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο οποίος εντοπίστηκε από τον φακό να φεύγει μαζί την σύζυγό του Χίλαρι από το Χάμπτονς με έναν απινιδωτή.Το ζευγάρι εθεάθη να μεταφέρει μια φορητή συσκευή που έμοιαζε με Propaq MD Air Medical Bag στο αεροδρόμιο την Πέμπτη.

Ο Μπιλ Κλίντον έχει ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έχοντας υποστεί στο παρελθόν καρδιακή προσβολή που οδήγησε σε επέμβαση bypass, ενώ το 2010 εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος και του τοποθετήθηκε stent.Στις φωτογραφίες της Daily Mail ο πρώην πρόεδρος φορά ένα μπλε σακάκι και καφέ καπέλο ενώ συνοδεύεται από την προσωπική του φρουρά. Η Χίλαρι Κλίντον ήταν ντυμένη με μαύρη ζακέτα πάνω από μπλε σετ ρούχων. Μέχρι στιγμής, το Γραφείο του πρώην προέδρου δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Η υγεία του Κλίντον βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής τα τελευταία χρόνια. Το 2021 νοσηλεύτηκε με σοβαρή ουρολογική λοίμωξη που είχε εξαπλωθεί στο αίμα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 πέρασε αρκετές ημέρες στο MedStar Georgetown University Hospital στην Ουάσινγκτον λόγω γρίπης.

Οι Κλίντον βρέθηκαν πρόσφατα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στις 5 Αυγούστου από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, στο πλαίσιο της έρευνας του Κογκρέσου για τον χειρισμό της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν από την κυβέρνηση.

Ούτε ο Μπιλ ούτε η Χίλαρι βρίσκονται επί του παρόντος υπό έρευνα. Ο Μπιλ Κλίντον έχει προγραμματιστεί να καταθέσει στις 14 Οκτωβρίου και η Χίλαρι στις 9 Οκτωβρίου, αν και δεν είναι σαφές εάν θα συμμορφωθούν με τις κλητεύσεις.Στις αναμνήσεις του που εκδόθηκαν πέρυσι, ο Μπιλ παραδέχτηκε ότι πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση των εγκλημάτων του και είπε ότι μετανιώνει που τον γνώρισε.