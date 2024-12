Εξιτήριο πήρε παραμονή των Χριστουγέννων από νοσοκομείο της Ουάσινγκτον ο Μπιλ Κλίντον ο οποίος εισήχθη χθες με πυρετό και άλλα συμπτώματα γρίπης, γνωστοποίησε εκπρόσωπος του 78χρονου πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος και η οικογένειά του εκφράζουν «βαθύτατη ευγνωμοσύνη για την εξαιρετική περίθαλψη» στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Τζόρτζταουν στην Ουάσινγκτον, ενώ δηλώνουν «συγκινημένοι από τα στοργικά μηνύματα και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση», ανέφερε ο Άνχελ Ουρένια, υποδιευθυντής του γραφείου του Κλίντον, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο Μπιλ Κλίντον έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα υγείας στο παρελθόν. Το 2004 είχε υποβληθεί σε τετραπλό bypass (σ.σ. χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης) και έξι χρόνια αργότερα σε αγγειοπλαστική. Το 2021 χρειάστηκε να νοσηλευτεί όταν υπέστη ουρολοίμωξη που εξελίχθηκε σε σηψαιμία.

Οι δυο διαδοχικές θητείες του στον Λευκό Οίκο (1993-2001) χαρακτηρίστηκαν από οικονομική ευημερία για τις ΗΠΑ, αλλά αμαυρώθηκαν από σκάνδαλα, όπως η διαβόητη υπόθεση Μόνικα Λιουίνσκι.

Είχε αξιόλογη παρουσία στην αμερικανική δημόσια ζωή μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, χάρη σε ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες του ιδρύματός του ή αναλαμβάνοντας διπλωματικές αποστολές υψηλού επιπέδου, ωστόσο βρισκόταν ολοένα και περισσότερο στη σκιά της συζύγου του.

Η Χίλαρι Κλίντον ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη θητεία του Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο και το 2016 διεκδίκησε την προεδρία των ΗΠΑ, αλλά ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κλίντον ήταν επίσης ενεργός στην προεκλογική εκστρατεία φέτος, καθώς ταξίδεψε στη χώρα για να ενισχύσει την προσπάθεια της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις για πρόεδρος.

Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το τελευταίο του βιβλίο, Citizen: My Life After the White House.