Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).

Το σημαντικότερο νέο αφορά την πρώτη παρουσία του Ρενάτο Σάντσες σε αποστολή του Παναθηναϊκού, με τον Πορτογάλο μέσο να βρίσκεται στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια.

Στη λίστα των εκλεκτών βρίσκονται επίσης οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος και Μπρέγκου.

Εκτός έμεινε ο ανέτοιμος Γεντβάι.