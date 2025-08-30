Ο Αζεντίν Ουναΐ αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό με ένα εκτενές μήνυμα στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του και εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να επιλέξει την Τζιρόνα ως επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Η δήλωση του Ουναΐ:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον Παναθηναϊκό για την υπέροχη σεζόν που ζήσαμε μαζί. Είμαι ευγνώμων σε όλο το τεχνικό τιμ, στους συμπαίκτες μου αλλά και στους φιλάθλους για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη ζεστασιά που μου έδειξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή. Ιδιαίτερη μνεία στον προπονητή, για την αδιάκοπη στήριξη, τις πολύτιμες συμβουλές και τον τρόπο με τον οποίο μας ώθησε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Ευχαριστώ επίσης τον τεχνικό διευθυντή για την αρωγή του, το όραμά του και την προσπάθειά του να με βοηθήσει να εξελιχθώ. Εκτίμησα απεριόριστα την πρόταση που μου έκανε η ομάδα για να συνεχίσω, όμως ο στόχος μου ήταν να αγωνιστώ στη La Liga και, χάρη στην εκπληκτική αυτή χρονιά, το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην πορεία μου. Εύχομαι σε όλους μία σπουδαία σεζόν. Με σεβασμό και εκτίμηση».