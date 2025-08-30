Αρκετά βατή ήταν η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League. Ακόμα και η Ρόμα, η οποία είναι και από τα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, δεν είναι η ομάδα που θα προκαλέσει… φόβο, ενώ οι ομάδες που θα βρει στο δρόμο του ο Παναθηναϊκός είναι στα… μέτρα του και κάποιες ένα επίπεδο πιο κάτω.

Η Φέγενορντ είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει τον σεβασμό των αντιπάλων της, ωστόσο πρόκειται για ένα σύλλογο που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και δεν είναι το μεγαθήριο που υπήρξε στο παρελθόν.

Η Βικτόρια Πλζεν είναι… μπαρουτοκαπνισμένη και συνεπής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά μέχρι… εκεί, η Στουρμ Γκρατς κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αυστρία, αλλά μάλλον είναι ένα επίπεδο πιο κάτω από τον Παναθηναϊκό, ενώ το ίδιο ισχύει και με τη Φερεντσβάρος, η οποία είναι επικίνδυνη και φιλόδοξη, αλλά όχι ανίκητη.

Η Μάλμε έχει γίνει πια γνωστή των ελληνικών ομάδων. Την ξέρουμε, μας ξέρει και γνωρίζουμε ότι – ιδιαίτερα αν βρεθεί ως αντίπαλος στο κατάλληλο χρονικό σημείο – είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από το Τριφύλλι.

Οι Γιάνγκ Μπόις έχουν χτίσει τη δική τους ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο άτρωτοι δεν είναι, ενώ η ολλανδική Γκόου Αχέντ Ίνγκλις είναι η πιο αδύναμη από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Europa League και το παιχνίδι απέναντι της ένα από τα must win.

Aυτά βέβαια είναι στη θεωρία, γιατί στο γήπεδο κρίνονται όλα και εκεί φαίνονται τα φαβορί και τα αουτσάιντερ. Αν υποτιμήσεις έναν αντίπαλο, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, αν δεν παίξεις ανάλογα με το ταλέντο και την ποιότητα σου και αν νομίζεις ότι θα κερδίσεις ματς με τη… φανέλα, τότε η ζημιά θα έρθει και κάπου θα υπάρχει γραμμένο στο βιβλίο των… αόρατων νόμων του ποδοσφαίρου.

Αυτό που θα χρειαστεί να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να εκμεταλλευτεί την έδρα του, να πάρει δέκα βαθμούς στο ΟΑΚΑ για να «κλειδώσει» τα νοκ – άουτ και στα εκτός έδρας ματς στην Ουγγαρία, την Ελβετία, την Ολλανδία και την Σουηδία, να κατακτήσει άλλους έξι βαθμούς που θα του δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακόμα και την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση του Εuropa League.

Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα ορίσει την «τύχη» του στη διοργάνωση. Με σοβαρότητα και τις κατάλληλες προσθήκες στο φινάλε των μεταγραφών, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει τη δυνατότητα να κάνει το βήμα παραπάνω και να περάσει όμορφες ευρωπαϊκές βραδιές.