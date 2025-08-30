Σε μια συμβολική κίνηση υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ προχώρησε το Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς αποφάσισε να μην λάβει μέρος σε συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο, που έχει την έδρα του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Ειδικότερα, το Πάντειο αποφάσισε να ανακαλέσει την αιγίδα του στο 24ο Συνέδριο EUROCRIM 2025 που θα διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Μακρά ιστορία

Όπως σημειώνει η Σύγκλητος του πανεπιστημίου «το Πάντειο έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του φασισμού και στην καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους. Δεν επιθυμεί συνεπώς τη σύμπραξη και τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου».

«Η Σύγκλητος αναγνωρίζει το επιστημονικό έργο που έχει διαχρονικά επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας (ESC), στην οποία ανήκουν εξαιρετικοί επιστήμονες, ενώ και στο Συνέδριο μετέχουν σημαντικοί ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα. Εντούτοις, σε μια κρίσιμη διεθνή συνθήκη, δε νοείται αξιολογική ουδετερότητα ενώπιον εγκλημάτων πολέμου. Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την ελάχιστη ευθύνη που του αναλογεί ανακαλώντας την αιγίδα του» συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, Δημήτρης Χριστόπουλος το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα «εκπαιδεύει και χρηματοδοτεί έρευνες για την εδραίωση του εποικισμού και της κατοχής».

«Η ανάκληση της αιγίδας του Παντείου είναι μια συμβολική κύρωση απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάποιοι πανεπιστημιακοί νομιμοποιούν διά του ξεπλύματος της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια», τόνισε ο κ. Χριστόπουλος.