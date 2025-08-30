Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε στο Σάββατο 30 Αυγούστου ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος ευθύνεται για το θανατηφόρο δυστύχημα στην Πάτρα, στο οποίο έχασε τη ζωή της η 86χρονη στην προσπάθειά της να σώσει την 7χρονη.

Εκείνη την ώρα η ηλικιωμένη κρατούσε την ανήλικη από το χέρι.

Υπενθυμίζεται ότι η 86χρονη δεν ήταν γιαγιά της ανήλικης, αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία πρόσεχε το παιδί.

Κακουργηματική ποινική δίωξη στον οδηγό για το δυστύχημα στην Πάτρα

Στον οδηγό ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, την Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το flamis.gr, κατά τη διάρκεια της σύλληψης του, πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό.

Ο 46χρονος φέρεται να είναι συντετριμμένος και περιορίστηκε στη σιωπή, κουνώντας το κεφάλι του, όταν ρωτήθηκε για το κόκκινο φανάρι.

Σε σχέση με το δυστύχημα, ο ίδιος δήλωσε πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στους αστυνομικούς, περιοριζόμενος να πει απλώς ότι πήγαινε βόλτα.

Πώς η 86χρονη έσωσε την 7χρονη

Ο πατέρας της 7χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε με συγκίνηση τα τραγικά λεπτά που έζησε: «Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου».

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου.

Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου.

Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή».