Φονική παράσυρση στην Πάτρα

«Την ώρα που είδε η γιαγιά ότι ερχόταν αυτός που ερχότανε το παιδί το πέταξε πάνω στα κράσπεδο για να μπορέσει να το σώσει η μηχανή όντως πέρασε πάνω από τη γιαγιά», ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, Γιώργος Κωστούρος.

Συγκινημένος για τη σωτηρία της κόρης του και βαθιά συντετριμμένος για τον χαμό της 86χρονης που την είχε ως μητέρα.

Μίας γυναίκας, η οποία έγινε ασπίδα για να σώσει το 8χρονο κοριτσάκι που συνόδευε, από έναν ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος με τη μηχανή του, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, τις παρέσυρε στην παραλιακή οδό της Πάτρας.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Κόσμος έσπευσε να βοηθήσει τους τραυματίες και ειδοποίησε τις Αρχές.

Πέθανε ακαριαία

Η 86χρονη έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ η ανήλικη και ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκαν και με ασθενοφόρα εσπευσμένα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα μαζί με το οκτάχρονο παιδί επιχείρησε να περάσει τον δρόμο όταν σε αυτό το σημείο τους χτύπησε μηχανή.

Ο πατέρας του ανήλικου κοριτσιού είναι συντετριμμένος, μια βόλτα της κόρης του με την οικογενειακή τους φίλη την οποία αποκαλούσε γιαγιά εξελίχθηκε σε τραγωδία.

«Το παιδί είναι τραυματισμένο έχει σοβαρό σπάσιμο σε δύο μεριές στο χέρι έχει θλάση στο σβέρκο και έχει και σπάσιμο στο πόδι στο μηρό είναι γεμάτο μώλωπες είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση και ζητάει συνεχεία τη γιαγιά», ανέφερε ο κ. Κωστούρος.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις Αρχές.

«Είναι ασυνείδητος. Δεν έχει καθόλου το αίσθημα του κινδύνου υπάρχει μαρτυρία που τρέχει έχει κάνει 150 m φρενάρισμα και αν η γιαγιά δεν έπαιρνε μπροστά και μας σκότωνε το παιδί σήμερα πείτε μου τι θα έκανε το σπίτι μου πείτε μου εσείς», συμπλήρωσε ο πατέρας της μικρής.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 46χρονος οδηγός της μηχανής

Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής, μεγάλου κυβισμού νοσηλεύεται κρατούμενος στο νοσοκομείο, καθώς συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Του έγιναν αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Ήταν η γειτόνισσα μας και πάντα την έπαιρνε και την πήγαινε βόλτα δεν είναι η κανονική η γιαγιά του όταν πήγαμε εμείς στην πολυκατοικία που μένουμε εδώ και 17 χρόνια άκου για τα παιδιά μου που φωνάζανε και τα παιδιά μου την έλεγαν γιαγιά τα έπαιρνε συνέχεια στο σπίτι της», ανέφερε ο κ. Κωστούρος για την άτυχη γυναίκα.

Το σοκαριστικό δυστύχημα έγινε στη Ακτή Δυμαίων, σε έναν δρόμο όπου σύμφωνα με καταγγελίες οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα ενώ έχουν καταγραφεί δεκάδες σοβαρά τροχαία.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.