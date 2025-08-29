Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε επισήμως την πώληση έως και 3.350 πυραύλων επιφανείας-αέρος RIM-174 Standard ERAM, γνωστών και ως SM-6, προς την Ουκρανία. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 825 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Ασφάλεια και την Άμυνα των ΗΠΑ (DSCA) που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τις μεγάλες εξαγωγές όπλων, το αμερικανικό Κογκρέσο ενημερώθηκε έγκαιρα για τη συμφωνία, όπως σημείωσε η αρμόδια υπηρεσία. Η χρηματοδότηση της αγοράς των πυραύλων θα προέλθει τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Δανία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία, οι οποίες στηρίζουν έμπρακτα την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Συγκυρία νέας ρωσικής επίθεσης

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά από ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones σε ουκρανικούς στόχους τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Το χτύπημα χαρακτηρίστηκε ως το σφοδρότερο κύμα πληγμάτων από τον περασμένο Ιούλιο, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Στήριξη της ασφάλειας και σταθερότητας της Ευρώπης

Όπως αναφέρει η επίσημη αμερικανική ανακοίνωση, «η προτεινόμενη πώληση θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια μιας χώρας-εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη».