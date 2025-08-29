Η κυβέρνηση της Βραζιλίας εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει ανταποδοτικούς δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βασικές βραζιλιάνικες εξαγωγές. Σύμφωνα με πηγές του AFP, η σχετική μελέτη έχει ήδη ζητηθεί από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος ενδεχόμενων αντιμέτρων απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς ύψους 50%.

Την υπόθεση εξετάζει συμβουλευτικός φορέας αρμόδιος για τις εξαγωγές, στον οποίο σημαντικό ρόλο έχει το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βραζιλίας. Αυτός ο φορέας αναμένεται εντός των επόμενων 30 ημερών να προσδιορίσει εάν τα μέτρα των ΗΠΑ παραβιάζουν το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο περί οικονομικής «αμοιβαιότητας», που υιοθετήθηκε από το βραζιλιάνικο κοινοβούλιο τον Απρίλιο.

Προτάσεις για αντίμετρα και διπλωματικές πρωτοβουλίες

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση, ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αναλάβει τη διαμόρφωση προτάσεων για αντίμετρα, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται και οι ανταποδοτικοί δασμοί. Όπως ωστόσο επισημαίνουν κύκλοι της κυβέρνησης, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την αμερικανική πλευρά. Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση σκοπεύει να ενημερώσει άμεσα την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις εξελίξεις.

Ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας, Ζεράλντου Άλκμιν, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως *”ελπίζει αυτό να επιτρέψει την επιτάχυνση του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης”*. Παρά τις πρωτοβουλίες, οι διμερείς σχέσεις φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί ραγδαία από τις 6 Αυγούστου, όταν τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ.

Σκληρή στάση από τη Μπραζίλια – Προσφυγή στον ΠΟΕ

Ο πρόεδρος Λούλα έχει εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή του για το ότι δεν έχει καταστεί δυνατή «οποιαδήποτε επικοινωνία με τους Αμερικανούς», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε μπορέσει να μιλήσουμε με κανέναν, με κανέναν στις ΗΠΑ». Στο πλαίσιο αυτό, η Βραζιλία προσέφυγε ήδη από τις αρχές του μήνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες που ήρθαν αντιμέτωπες με ανάλογα μέτρα, οι ΗΠΑ διατηρούν εμπορικό πλεόνασμα έναντι της Βραζιλίας. Οι σημαντικότερες εισαγωγές από τις ΗΠΑ αφορούν κινητήρες, μηχανήματα και καύσιμα.

Πολιτικές αιχμές και δίκη Μπολσονάρου

Η αμερικανική κυβέρνηση επικαλέστηκε πολιτικούς λόγους για την επιβολή των πρόσθετων δασμών στη Βραζιλία, επικεντρώνοντας στη δικαστική υπόθεση του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον κράτηση κατηγορούμενος για απόπειρα πραξικοπήματος. Η διαδικασία αυτή χαρακτηρίζεται ως «κυνήγι μαγισσών» από τον ίδιο και τους συμμάχους του στις ΗΠΑ.

Εάν ο Μπολσονάρου κριθεί ένοχος στη δίκη που αναμένεται να συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή κάθειρξης άνω των 40 ετών.