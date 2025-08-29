Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη δημόσια ανακοίνωση ότι δεν θα επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα μελών της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της επικείμενης “Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ” τον Σεπτέμβριο. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Γαλλία έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει επίσημα την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, γεγονός που εντείνει τις διπλωματικές εντάσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο “ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής”. Η απόφαση αφορά τις αποστολές που θα συμμετείχαν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα εκπροσώπησης της Παλαιστινιακής πλευράς στη διεθνή διοργάνωση.