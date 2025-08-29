Αρχές του περασμένου Ιουνίου, 3 του μήνα. Ο γενικός γραμματέας της ΟΥΕΦΑ, Θόδωρος Θεοδωρίδης, σε μια συνάντησή του με τους εκπροσώπους των πέντε ισχυρών ΠΑΕ της χώρας, στέλνει το μήνυμά του: «Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία».

Σε λίγες λέξεις συμπυκνώθηκαν όλα όσα ήθελε να πει. Εξήγησε τα πάντα στην όλη κουβέντα. Και σχεδόν τρεις μήνες μετά, αποδείχθηκε πως έχοντας πλέον τέσσερις ομάδες σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το ελληνικό ποδόσφαιρο ελπίζει βάσιμα σε ακόμη καλύτερες ημέρες.

Προσέξτε τη μεγάλη εικόνα: η εθνική ομάδα σε λίγες ημέρες μπαίνει στη μάχη των προκριματικών του Μουντιάλ. Ηδη, τα όσα έχει καταφέρει σε προηγούμενους αγώνες το σύνολο το Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γεννούν προσδοκίες για κάτι σημαντικό. Επιπρόσθετα, αυτή η γενιά των ταλαντούχων Ελλήνων ποδοσφαιριστών, αγκαλιάζεται από τους πάντες.

Ο Ολυμπιακός, εξάλλου, χωρίς καν να δώσει προκριματικούς αγώνες μέσα στο καλοκαίρι, έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Ηχηρά ονόματα η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, η Αρσεναλ και η παρέα τους; Αναντίρρητα. Ποιος όμως αμφέβαλλε πως τέτοια κλαμπ θα έβρισκαν μπροστά τους οι Ερυθρόλευκοι; Για να προχωρήσεις και να προοδεύσεις, χρειάζεται να αντιμετωπίσεις τους καλύτερους. Να βελτιωθείς και ‘συ, να τα δώσεις όλα και να αυξήσεις τη δυναμική σου. Αυτό καλείται να κάνει ο Ολυμπιακός.

Όσο για τους άλλους τρεις εκπροσώπους μας που αγωνίστηκαν την Πέμπτη το βράδυ; Ο ΠΑΟ προκρίθηκε απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και τώρα σκέφτεται όχι μόνο την κλήρωση αλλά και το πώς θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Ιωαννίδης. Ο ΠΑΟΚ διέλυσε (5-0) τη Ριέκα με σόου Κωνσταντέλια και η ΑΕΚ με τους Κοϊτά και Κουτέσα να τρέχουν και να σκοράρουν, πέταξε έξω την Αντερλεχτ, δείχνοντας πως ανεβαίνει από ματς σε ματς.

«Ευρώπη ερχόμαστε» θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος που «λέει τα πάντα». Και αυτός ο χειμώνας, μάλλον θα μοιάζει με μια άνοιξη που τόσο έχει ανάγκη το εγχώριο ποδόσφαιρο.